Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final

18 de Noviembre de 2025 | 16:51

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la terna arbitral para los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Estudiantes y Gimnasia pasaron a la siguiente ronda y, de avanzar, podrían cruzarse en semis. 

Sábado 22 de noviembre

20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B), en Estadio Madre de Ciudades

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Jorge Broggi

20.00 Boca (1A) – Talleres (8B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Edgardo Zamora

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

Lunes 24 de noviembre

17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Ariel Suárez

19.15 Racing (3A) – River (6B)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Yamil Possi

AVAR: Erik Grunmann

22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

Miércoles 26 de noviembre

21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Maximiliano Macheroni

