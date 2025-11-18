Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final

El Presupuesto y la ley fiscal de Kicillof lograron dictamen en la Legislatura bonaerense
El Presupuesto y la ley fiscal de Kicillof lograron dictamen en la Legislatura bonaerense
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la terna arbitral para los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Estudiantes y Gimnasia pasaron a la siguiente ronda y, de avanzar, podrían cruzarse en semis.
Sábado 22 de noviembre
20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mauro Ramos Errasti
22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B), en Estadio Madre de Ciudades
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisela Trucco
Domingo 23 de noviembre
17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Jorge Broggi
20.00 Boca (1A) – Talleres (8B)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Edgardo Zamora
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Mihura
Lunes 24 de noviembre
17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Ariel Suárez
19.15 Racing (3A) – River (6B)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Yamil Possi
AVAR: Erik Grunmann
22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
Miércoles 26 de noviembre
21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Maximiliano Macheroni
