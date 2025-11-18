El Presupuesto y la ley fiscal de Kicillof lograron dictamen en la Legislatura bonaerense
El Presupuesto y la ley fiscal de Kicillof lograron dictamen en la Legislatura bonaerense
El Súper Cartonazo y un premio acumulado de 30 millones: tres ganadores, dos se llevan más de $13 millones cada uno
Alerta por una gran nube de polvo que podría llegar a La Plata
Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
"Me siento desilusionada": Julieta Makintach habló tras la destitución en La Plata y confirmó que apelará el fallo
"Justicia por Agustín": familiares y amigos del joven asesinado en Tolosa reclaman en el paso bajo nivel
Murió Justo José López, el último ex policía que permanecía detenido tras la desaparición de Miguel Bru
Uno de los más facheros de Boca y la nieta de Susana Giménez confirmaron su romance
Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios
Aniversario de La Plata: así será el operativo en los festejos de Plaza Moreno
Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura
Fraude eléctrico en La Plata: supermercados con medidores "tocados" y comercios "enganchados" a la luz
Un gremio docente convocó a una marcha el jueves y hay escuelas que tendrán 6 días corridos sin clases
VIDEO. Una Ecosports ardió en llamas en el Distribuidor de La Plata
¡Bombazo! Shakira en Argentina: Ángela Torres abrirá los shows en Buenos Aires
VIDEO.- Se sortearon las vacantes para los colegios de la UNLP ¡Mirá todos los resultados!
Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Martes sin agua en La Plata: Absa reemplaza una bomba y afecta el servicio en una amplia zona
El irónico mensaje desde la CD de Gimnasia tras clasificar: "Que vengan los sillazos"
Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María
Gimena Accardi y el hombre "misterioso": se sacó fotos hot y las redes explotaron
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
Optimismo en el Real Estate: suben los valores del metro cuadrado en La Plata y se reactivan las expectativas de crédito hipotecario
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
La Plata en noviembre, en “modo Bagdad” por las explosiones: "nadie pega un ojo" por los festejos estudiantiles
Meridiano V, a puro folclore por el aniversario de La Plata: hoy, Antonio Tarragó Ros dice presente
Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La racha de automóviles que se prenden fuego en La Plata no afloja. Esta tarde, una Ford EcoEsport ardió en llamas en la zona del Distribuidor Pedro Benoit.
Los desperfectos técnicos son una de las primeras causas de incendio en los autos y es por eso que los expertos aconsejan hacer el mantenimiento periódicamente de las unidades para evitar cualquier tipo de falla.
Por ejemplo, si la instalación eléctrica presenta algún desperfecto y se suma, por otro lado, una fuga de líquidos, la combinación puede resultar en el inicio de algunas llamas. La sobrecarga del cableado, por su parte, es otro factor determinante que puede provocar el calentamiento de plásticos, filtros o aislantes que generen fuego.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí