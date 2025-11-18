Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. Una Ecosports ardió en llamas en el Distribuidor de La Plata

18 de Noviembre de 2025 | 15:19

La racha de automóviles que se prenden fuego en La Plata no afloja. Esta tarde, una Ford EcoEsport ardió en llamas en la zona del Distribuidor Pedro Benoit.

Los desperfectos técnicos son una de las primeras causas de incendio en los autos y es por eso que los expertos aconsejan hacer el mantenimiento periódicamente de las unidades para evitar cualquier tipo de falla.

Por ejemplo, si la instalación eléctrica presenta algún desperfecto y se suma, por otro lado, una fuga de líquidos, la combinación puede resultar en el inicio de algunas llamas. La sobrecarga del cableado, por su parte, es otro factor determinante que puede provocar el calentamiento de plásticos, filtros o aislantes que generen fuego.

