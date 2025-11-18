Fraude eléctrico en La Plata: detectan 30 supermercados con medidores "tocados" y más de 15 comercios "enganchados" a la luz

Justicia divina: destituyeron a Makintach, luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Maradona
En las últimas horas se detectaron en La Plata varios comercios que fueron denunciados por fraude eléctrico debido a que se encontraban con los medidores "tocados" o bien estaban "enganchados" a la luz. Edelap, la empresa que brinda el servicio eléctrico en nuestra ciudad, informó que "con el objetivo de detectar y normalizar irregularidades en suministros y conexiones clandestinas, realiza operativos contra el fraude eléctrico de manera continúa en toda el área de concesión".
En ese sentido indicó que durante un operativo llevado a cabo detectó 30 supermercados con sus medidores adulterados y 16 comercios de distintos rubros con conexiones clandestinas. "Tras la detección del fraude, la Distribuidora labró las correspondientes actas, retiró los posibles peligros existentes y normalizó las instalaciones manipuladas", precisó.
Cabe destacar que, una vez detectado el fraude eléctrico, Edelap está facultada a cobrar con retroactividad la energía consumida ,y no registrada con más un recargo del 40%, como así también suspender el suministro a los usuarios involucrados y realizar la denuncia penal correspondiente.
"Estas maniobras, además de ser ilegales y estar penadas por la ley, deterioran la calidad del servicio que reciben los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones y generan condiciones inseguras en la vía pública, con un alto riesgo de accidentes, incendios y electrocuciones", explicó la compañía.
Asimismo, informó que evalúa acciones penales contra los responsables de las conexiones clandestinas y contra quienes ofrecen o ejecutan este tipo de maniobras para manipular las instalaciones eléctricas, así como la continuidad de sus acciones para detectar y erradicar estas prácticas, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y confiable.
Además hizo un llamado a la comunidad a colaborar denunciando de manera anónima y gratuita cualquier actividad sospechosa al 0800-222-3335.
