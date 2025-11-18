Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios

El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Kicillof, en terreno camporista, con fuerte mensaje para la interna del PJ
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos
El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina
Empresario, vive en Puerto Madero y tiene un hijo: quién es el nuevo novio de Jésica Cirio
En los colegios de la UNLP el azar define vacantes: seguí el sorteo, minuto a minuto
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
El aniversario de La Plata, con más música y streaming: la agenda completa y el line up
Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Viajar en micro será más caro en La Plata: a cuánto se va el boleto, sección por sección, en diciembre
Trabajadores de la guardia del Hospital San Martín denunciaron la complicada situación por falta de limpieza
El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Los números de la suerte del martes 18 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La reunión está pautada para este martes a las 17.15 en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense
Escuchar esta nota
Este martes por la tarde el Gobierno bonaerense reabre la negociación paritaria con los gremios estatales. Desde las 17.15, en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense de 7 entre 39 y 40, se llevará a cabo una nueva audiencia tras más de un mes de reclamos sindicales.
Los gremios que integran la Ley 10.430 —ATE, UPCN y FEGEPPBA— habían solicitado formalmente la reapertura de la paritaria el 22 de octubre, mediante una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa. En esa presentación, los gremios argumentaron que la pérdida salarial se había profundizado desde el último acuerdo rubricado en agosto.
En esa negociación, el Gobierno provincial y los sindicatos habían pactado un aumento del 5%, a pagarse entre septiembre y noviembre.
ATE, uno de los gremios más activos en el reclamo, señaló que los estatales requieren una paritaria “abierta y permanente” que permita ajustar los salarios al ritmo de los aumentos de precios. Su secretario general, Claudio Arévalo, había advertido que “mes a mes la inflación impacta sobre el bolsillo de los trabajadores”, y denunció que el contexto económico nacional agravó aún más la situación.
“El aumento de los servicios, los alimentos y la movilidad, sumado a otras medidas de ajuste, golpea de lleno a la clase trabajadora. Por eso insistimos en una convocatoria urgente”, sostuvo.
El dirigente también atribuyó parte del deterioro salarial al accionar del Gobierno nacional: “El Ministerio de Trabajo presiona para limitar los acuerdos paritarios y eso repercute directamente en los trabajadores estatales de todo el país”.
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof, en terreno camporista, con fuerte mensaje para la interna del PJ
LE PUEDE INTERESAR
Otro viaje a EE UU: Milei va al sorteo del Mundial
A la reunión convocada por la Provincia para hoy asistirán representantes de tres gremios: ATE, UPCN y FEGEPPBA. Cada organización podrá participar con dos delegados, quienes llevarán los reclamos y propuestas salariales para intentar acordar una pauta que recomponga el ingreso real de los empleados públicos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí