Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios

Este martes por la tarde el Gobierno bonaerense reabre la negociación paritaria con los gremios estatales. Desde las 17.15, en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense de 7 entre 39 y 40, se llevará a cabo una nueva audiencia tras más de un mes de reclamos sindicales.

Los gremios que integran la Ley 10.430 —ATE, UPCN y FEGEPPBA— habían solicitado formalmente la reapertura de la paritaria el 22 de octubre, mediante una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa. En esa presentación, los gremios argumentaron que la pérdida salarial se había profundizado desde el último acuerdo rubricado en agosto.

En esa negociación, el Gobierno provincial y los sindicatos habían pactado un aumento del 5%, a pagarse entre septiembre y noviembre.

ATE, uno de los gremios más activos en el reclamo, señaló que los estatales requieren una paritaria “abierta y permanente” que permita ajustar los salarios al ritmo de los aumentos de precios. Su secretario general, Claudio Arévalo, había advertido que “mes a mes la inflación impacta sobre el bolsillo de los trabajadores”, y denunció que el contexto económico nacional agravó aún más la situación.

“El aumento de los servicios, los alimentos y la movilidad, sumado a otras medidas de ajuste, golpea de lleno a la clase trabajadora. Por eso insistimos en una convocatoria urgente”, sostuvo.

El dirigente también atribuyó parte del deterioro salarial al accionar del Gobierno nacional: “El Ministerio de Trabajo presiona para limitar los acuerdos paritarios y eso repercute directamente en los trabajadores estatales de todo el país”.

A la reunión convocada por la Provincia para hoy asistirán representantes de tres gremios: ATE, UPCN y FEGEPPBA. Cada organización podrá participar con dos delegados, quienes llevarán los reclamos y propuestas salariales para intentar acordar una pauta que recomponga el ingreso real de los empleados públicos.