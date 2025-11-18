El Presupuesto y la ley fiscal de Kicillof lograron dictamen en la Legislatura bonaerense
Hay tres ganadores del Súper Cartonazo: dos presentaron los cupones y se llevan más de $13 millones cada uno
Alerta por una gran nube de polvo que podría llegar a La Plata
Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
"Me siento desilusionada": Julieta Makintach habló tras la destitución en La Plata y confirmó que apelará el fallo
"Justicia por Agustín": familiares y amigos del joven asesinado en Tolosa reclaman en el paso bajo nivel
Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios
Aniversario de La Plata: así será el operativo en los festejos de Plaza Moreno
Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura
Fraude eléctrico en La Plata: supermercados con medidores "tocados" y comercios "enganchados" a la luz
Un gremio docente convocó a una marcha el jueves y hay escuelas que tendrán 6 días corridos sin clases
VIDEO. Una Ecosports ardió en llamas en el Distribuidor de La Plata
¡Bombazo! Shakira en Argentina: Ángela Torres abrirá los shows en Buenos Aires
VIDEO.- Se sortearon las vacantes para los colegios de la UNLP ¡Mirá todos los resultados!
Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Martes sin agua en La Plata: Absa reemplaza una bomba y afecta el servicio en una amplia zona
El irónico mensaje desde la CD de Gimnasia tras clasificar: "Que vengan los sillazos"
Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María
Gimena Accardi y el hombre "misterioso": se sacó fotos hot y las redes explotaron
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
Optimismo en el Real Estate: suben los valores del metro cuadrado en La Plata y se reactivan las expectativas de crédito hipotecario
VIDEO. Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
La Plata en noviembre, en “modo Bagdad” por las explosiones: "nadie pega un ojo" por los festejos estudiantiles
Meridiano V, a puro folclore por el aniversario de La Plata: hoy, Antonio Tarragó Ros dice presente
Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Ricardo Darín trajo buenas noticias sobre El Eternauta: el actor deslizó la posibilidad de una tercera temporada de la exitosa serie
Filosas declaraciones de Yanina Latorre para la China Suárez y Mauro Icardi por la entrevista con Moria Casán
Shakira regresa a la Argentina y ya tiene artista elegida para abrir sus conciertos los en Vélez Sarsfield. Según se pudo saber, Ángela Torres abrirá los shows de la cantante colombiana, que ya tiene agotadas las fechas del 8 y 9 de diciembre, por lo cual se agregó un nuevo show para el 11 de diciembre.
En los shows que brindó en marzo en Buenos Aires, la telonera fue Natalie Pérez. La locura en la venta de entradas confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.
En su paso por Latinoamérica Shakira logró un récord de estadios sold out, con la convocatoria de más de 1 millón de espectadores y un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025 superando a Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única latina incluida en el chart. Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo.
Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira- BZRP Music Session #53”, entre muchas otras. En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos 3 estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami).
"¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos", expresó Shakira.
