"Justicia por Agustín": familiares y amigos del joven asesinado en Tolosa reclaman en el paso bajo nivel

Familiares y amigos de Agustín González, el joven asesinado la semana pasada en Tolosa en una discusión por una gorra, cortaron el paso bajo nivel de 1 y 32 para reclamar justicia.

En las calles, allegados de las víctimas se mantienen activos para pedir la detención de los responsables del hecho. La semana pasada se detuvieron a dos sospechosos tras una ardua investigación.

Por estos momentos, vecinos de Tolosa advierten que en la zona de 1 y 32 “hay mucho humo negro debajo del paso bajo nivel” y “vuelven a cortar la entrada al túnel de ingreso a La Plata”.

A inicios de la semana pasada cayó el primer sospechoso y quedó detenido mientras que días más tarde fue detenido el principal acusado de ser el autor material, quién se presentó en la DDI La Plata junto a su abogado.