EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”

14 de Agosto de 2025 | 10:02

Fernando Muslera, uno de los protagonistas del Pincha en la anoche de Asunción contra Cerro Porteño, expresó su alegría por la diferencia de 1 a 0 a favor lograda en el arduo partido de visitante, pero también llamó a no relajarse y a poner el triple de esfuerzo en la revancha de la próxima semana en La Plata, en donde los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán sacar el boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. 

En la zona mixta del estadio, el arquero uruguayo resaltó la labor colectiva de Estudiantes al señalar que el triunfo derivó de "un trabajo no sólo de hoy sino de todo este tiempo desde que llegué". "Fuimos de menos a más en todo sentido, tanto en la Liga como en la Copa Libertadores", contextualizó. 

Mulsera destacó que "logramos un resultado súper importante que nos deja bien parados para la vuelta, pero obviamente está la llave abierta". "Es un 1 a 0 al que le tendremos que poner el triple de garra de local para acrecentar el resultado", dijo en tono precavido. 

Según analizó "estos partidos cerrados, con equipos que batallan cada pelota, se definen por detalles". "Nosotros perdimos concentración cuando nos llegaron, aunque en el primer tiempo estuvimos bien con la pelota", valoró. Y agregó que "en el segundo tiempo ellos se plantaron de diferente manera y nos costó llegar, pero una desatención les costó un penal y nosotros sacamos un buen resultado". 

Estudiantes y la mística

En respuesta a la pregunta de EL DIA, Muslera subrayó que "elegí a Estudiantes por muchas razones, y una de ellas era volver a estar en la Libertadores, volver a vivir lo que viví en 2007 en Nacional (Uruguay)". "Jugar la liga argentina era un sueño, y estar en la Libertadores también es un sueño", celebró. 

Si bien el Pincha obtuvo una buena ventaja parcial, no se trató de un partido que pudiera dominar, incluso por momentos Cerro lo puso en aprietos y Muslera respondió con altura.  

Tras el partido, Muslera también atajó preguntas acerca de la "mística Pincha" en torno al certamen continental. "En Estudiantes hay muchas frases de Bilardo, de Sabella y de mucha gente que puso al club en lo más alto. La mística no se puede tocar pero es algo que se lucha y se vive. Los valores de este club me han sorprendido desde el primer día, es lo que más me tiene feliz. El respeto por el trabajo, por el hincha... Hoy quedó claro", deslizó. 

Motivado y contento tras la victoria, sostuvo que "me encontré con un mundo nuevo, estoy muy feliz. El sueño de haber jugado en UNO. De a poco vamos encontrando el rumbo con los compañeros". 

También mostró "agradecimiento para los hinchas". "Que alienten siempre que en Estudiantes, en estos jugadores, hay mucho ADN", sentenció. "Tratamos de contagiar esa energía a la gente y que los hinchas nos den esa fuerza para llegar al minuto 98 y ganar", tiró el experimentado centinela del arco del León. 

