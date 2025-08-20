Charla del Cónsul español sobre la ley de Nietos

El próximo viernes, a partir de las 18, brindará una charla en La Plata el Cónsul General de España en Buenos Aires, José María Ridao, acerca de la ley 20/2022 de “Memoria Democrática (ley de Nietos)”.

La actividad es organizada por el Instituto de Derecho Migratorio del Colegio de la Abogacía de La Plata. Ridao se referirá a los alcances de esa normativa y el estado actual de este derecho para los descendientes de españoles.

La charla, que se desarrollará en la sede del Colegio, situada en avenida 13 Nº 821, entre 48 y 49, es abierta al público en general y contará con la presencia del Vice Cónsul Honorario de España en la ciudad de La Plata, Cristian Foyth López, y miembros de la colectividad española residente en La Plata, entre otros invitados.

La Ley 20/2022 es una normativa que facilita la adquisición de la nacionalidad española para descendientes de españoles que sufrieron exilio o persecución durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, o para aquellos cuyos padres o abuelos obtuvieron la nacionalidad española bajo leyes anteriores de memoria histórica. Los interesados deben presentar una solicitud ante el Consulado General de España correspondiente a su lugar de residencia, acompañada de la documentación que acredite su vínculo con el familiar español y, en su caso, la condición de exiliado.