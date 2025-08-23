En gran reacción, las Lobas ganaron el clásico

Tras una espectacular reacción, Gimnasia se quedó anoche con el clásico ante Estudiantes, al imponerse en cinco sets, en el marco de la tercera fecha del Torneo Oficial de la División de Honor del vóley femenina, disputado en el Parque Olímpico.

Las Lobas, que habían perdido los dos primeros sets, terminaron dando la vuelta la historia y el triunfo fue por 3-2 con parciales de 19-25, 20-25, 25-17, 25-14 y 15-12 en el tie break.