En marcha la remodelación de la plaza de 20 y 525 en Tolosa

En marcha la remodelación de la plaza de 20 y 525 en Tolosa
28 de Agosto de 2025 | 12:27

La Municipalidad de La Plata puso en marcha la puesta en valor de la plaza de 20 y 525 de Tolosa, una intervención enmarcada en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que les brindará a los vecinos la posibilidad de encontrarse, descansar y recrearse en un espacio verde totalmente renovado.

La obra comprende el emplazamiento de un sector de juegos infantiles, la delimitación de un área para ubicar gazebos, la construcción de nuevos senderos de hormigón peinado para optimizar la circulación, la instalación de nuevas luminarias y la parquización integral del lugar.

Cabe recordar que, como parte del plan de la Comuna, que avanza en las distintas localidades del partido, en Tolosa el Municipio ejecutará 90 nuevas calles, 40 con cordón cuneta y 50 con carpeta asfáltica. Además, iluminará 116 nuevas arterias y reparará 10.100 luminarias.

En paralelo, en el marco de la primera etapa del plan Escuelas en obra, el Municipio y la Provincia mejoraron las condiciones edilicias de la Escuela Secundaria N° 50 (120 entre 523 y 524), la Escuela Técnica N° 8 (526 e/ 7 y 8) y la Escuela Primaria N° 30 (15 entre 521 y 522).

Asimismo, la segunda fase de la iniciativa contempla al Jardín de Infantes Municipal N°4, la Casa del Niño Paulo Vl, el Jardín de Infantes N° 981, la Escuela Primaria N°124, la Escuela Secundaria N° 11 anexo 2, el Jardín de Infantes N° 910 y el Jardín de Infantes N° 932.

