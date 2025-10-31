Se definen las elecciones de profesores en la UNLP

Con votaciones a buen ritmo y una participación que superaba el 60 por ciento en horas del mediodía de ayer, la UNLP se prepara para la definición, en el final de esta tarde, de la nueva representación de los profesores en los consejos directivos de las 17 facultades, en los colegios y el consejo superior de la UNLP.

Hoy se desarrollará la última jornada de la elección en el claustro de mayor incidencia en los órganos del gobierno universitario, que prevé definiciones para seguir de cerca en las facultades de Medicina, Artes, Agronomía y el Observatorio, donde se presentaron dos listas. En las otras 13 unidades académicas hay lista única.

Además de integran los consejos durante cuatro años, los profesores tendrán como primeras misiones participar en la elección del decano para su facultad y en la asamblea universitaria que elegirá al nuevo presidente de la UNLP. Todo eso ocurrirá entre marzo y mayo del año próximo. En los colegios, se elige al nuevo director, representantes para la asamblea universitaria y el Consejo de Enseñanza Media y Primaria. La semana próxima votarán los estudiantes y en la siguiente los graduados.