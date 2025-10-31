Se definen las elecciones de profesores en la UNLP

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”
El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
Usa silla de ruedas y denunció que le negaron el acceso al colectivo
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con votaciones a buen ritmo y una participación que superaba el 60 por ciento en horas del mediodía de ayer, la UNLP se prepara para la definición, en el final de esta tarde, de la nueva representación de los profesores en los consejos directivos de las 17 facultades, en los colegios y el consejo superior de la UNLP.
Hoy se desarrollará la última jornada de la elección en el claustro de mayor incidencia en los órganos del gobierno universitario, que prevé definiciones para seguir de cerca en las facultades de Medicina, Artes, Agronomía y el Observatorio, donde se presentaron dos listas. En las otras 13 unidades académicas hay lista única.
Además de integran los consejos durante cuatro años, los profesores tendrán como primeras misiones participar en la elección del decano para su facultad y en la asamblea universitaria que elegirá al nuevo presidente de la UNLP. Todo eso ocurrirá entre marzo y mayo del año próximo. En los colegios, se elige al nuevo director, representantes para la asamblea universitaria y el Consejo de Enseñanza Media y Primaria. La semana próxima votarán los estudiantes y en la siguiente los graduados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí