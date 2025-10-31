Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”
El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
Usa silla de ruedas y denunció que le negaron el acceso al colectivo
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se habló de cambios laborales y tributarios, además del Presupuesto 2026. “Acuerdos básicos” planteó el oficialismo con los mandatarios, en su mayoría “dialoguista”
El presidente Javier Milei reunió ayer a 20 gobernadores en la Casa Rosada, con la intención de comenzar a negociar la aprobación del Presupuesto 2026 -actualmente en el Congreso- y las reformas laboral y tributaria que impulsa el Gobierno.
La convocatoria se hizo el martes pasado, dos días después del discurso de Milei luego de ganar las elecciones del domingo, en el que se refirió a “acuerdos básicos” y habló de invitar a “la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria, a discutir en conjunto”.
Al terminar la reunión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que “el primer desafío” del diálogo con los gobernadores serán las reformas “laboral, tributaria y del Código Penal”.
“Se trabajará con todos los gobernadores y con el Congreso para impulsar cada una de las iniciativas que necesitamos”, dijo tras la reunión del presidente Javier Milei con los gobernadores, quienes, dijo, “comprenden los cambios que la Argentina necesita”.
Esos proyectos aún no están redactados y se elaborarán luego de que el Consejo de Mayo (el espacio tripartito donde discuten los tres poderes del Estado, el sindicalismo y los empresarios.
“Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante como la laboral, impositiva”, expresó el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro.
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
LE PUEDE INTERESAR
Salarios por productividad y tope a las indemnizaciones
El encuentro se realizaba en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental, y acompañaban al mandatario la mayoría de los integrantes del gabinete.
Asistían la mayoría de los mandatarios “dialoguistas” debido a que Milei dejó fuera de la convocatoria al bonaerense Axel Kicillof, Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja (Ver nota aparte).
Entre los asistentes estaban Carlos Sadir de Jujuy; Jorge Macri, por la Ciudad de Buenos Aires; Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Hebe Casado, vice en Mendoza porque Alfredo Cornejo está de viaje en Francia; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Zulema Reina, vice de Neuquén, por viaje de Rolando Figueroa a Brasil.
También estaban convocados Claudio Poggi de San Luis; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Martín Llaryora, de Córdoba; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Ziliotto, de La Pampa y Claudio Vidal de Santa Cruz.
Al presidente Javier Milei lo acompañaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, de Interior, Lisandro Catalán; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
También eran de la partida la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el portavoz Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.
Si bien La Libertad Avanza logró acrecentar fuerte sus bloques en Diputados y el Senado tras el reciente éxito electoral, aún necesita el acompañamiento de legisladores en ambas cámaras que responden a los mandatarios provinciales, dando por descontado que sus iniciativas no tendrán el apoyo de las bancadas del peronismo kirchnerista.
“El primer desafío serán las reformas laboral, tributaria y el Código Penal”, dijo Manuel Adorni
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí