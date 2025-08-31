Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Inter Miami, con Messi de titular, pierde 1 a 0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

Inter Miami, con Messi de titular, pierde 1 a 0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

31 de Agosto de 2025 | 21:16
31 de Agosto de 2025 | 21:16

Inter Miami, con Lionel Messi, va en busca del título de la Leagues Cup, al enfrentarse a Seattle Sounders en la final del certamen, que se juega en el estadio Lumen Field. El partido se lleva a cabo a las 21 (hora argentina), con el arbitraje del costarricense Juan Gabriel Calderón, y es transmitido en la señal deportiva Apple TV.

En la previa, el cantante Mario Bautista interpretó en vivo “Nuestros Colores”, himno oficial del torneo producido por Emilio Estefan Jr.. Luego, los futbolistas de Inter Miami y Seattle Sounders pisaron el campo de juego.

A los dos minutos, Óscar Ustari, el arquero de Inter Miami contuvo abajo un testazo a corta distancia de Osaze De Rosario.

Con el correr de los minutos, Inter Miami intentaba manejar la pelota luego de un leve dominio de Seattle Sounders, que estaba atento a presionar a la defensa rival para recuperar la pelota con rapidez.

A los 19 minutos, La Pulga le envió un pase de tres dedos en profundidad a Rodrigo De Paul. El Motorcito pisó el área y ensayó un remate cruzado desviado al córner por Jackson Ragen.

En el minuto 25, Osaze De Rosario tuvo revancha después de la atajada inicial de Ustari y mandó la pelota a guardar con un cabezazo en el área chica tras un gran centro de Álex Roldán.

De acuerdo con el reglamento del torneo, Seattle Sounders (participó recientemente del Mundial de Clubes) definirá en su propia casa, por haber sido el mejor clasificado entre los cuatro semifinalistas.

Formaciones de Inter Miami vs Seattle Sounders:

Inter: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Álex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen; Reed Baker-Whiting; Obed Vargas, Cristian Roldán; Paul Rothrock, Jesús Ferreira, Pedro De la Vega; Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.

