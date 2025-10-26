Murió Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Por Amor a Vos

Falta poco más de una hora para que cierren las mesas: hasta las 15 había votado el 41% del padrón
En las últimas horas se conoció la triste noticia de la muerte de la actriz Claudia Schijman, a los 66 años. A su vez docente, participó en reconocidos proyectos nacionales como El Eternauta y Buenos Vecinos, entre otros.
Desde la Asociación Argentina de Actores, escribieron: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este triste momento”.
Nacida el 8 de agosto de 1959, Schijman recibió una formación actoral envidiable, de la mano de Norman Brisky, Guillermo Angelelli y Ricardo Bartis. Junto a Antonio Gasalla participó en la pantalla chica por primera vez, en El Palacio de la Risa, y luego en Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad.
Formó parte de reconocidos ciclos argentinos como Buenos Vecinos, Disputas, Por amor a vos, Soy Tu Fan, Menem y El Eternauta. En cine, trabajó en Cohen vs Rosi, Evita (Alan Parker), y Corazón Iluminado; mientras que en teatro integró los electos de Las descamisadas, Una Gesta y Éxodo, entre otros.
A su vez, en su faceta docente dio clases de actuación en la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Hospital Borda, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Ricardo Rojas y escuelas.
Para comentar suscribite haciendo click aquí