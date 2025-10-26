VIDEO. Un BMW chocó a un auto estacionado en Berisso y arrastró arriba del capot al dueño

Cerraron los comicios en Argentina: a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones
Cerraron los comicios en Argentina: a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones
La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos
El dólar después de las elecciones: Caputo adelantó que pasará
VIDEO. Votó Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"
Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
La Redonda en VIVO | Cierre de comicios, resultados y análisis de Elecciones 2025
Murió Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Por Amor a Vos
Robo al Louvre: detuvieron a dos sospechosos del ataque cuando estaban por salir del país
Hay una app para seguir los resultados desde el teléfono celular
VIDEO. El tenso cruce entre un periodista y un militante en la escuela donde votaba Milei: "Tomatela, te detesto"
Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
El Real Madrid se impuso por 2 a 1 ante Barcelona en el primer clásico de la temporada
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y confirman que hay 8 fallecidos
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Taxista manejaba borracho, lo detuvieron y le revisaron el baúl: llevaba a su pareja encerrada
Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un hecho indignante tuvo lugar este fin de semana en una cuadra de Berisso, en un lapso donde la tormenta del sábado aflojó algunos minutos. Un conductor chocó a un vehículo estacionado, discutió con el dueño y lo arrastró por una cuadra.
Ocurrió en horas del mediodía, en la cuadra de 152 entre 13 y 14. Según pudo saber Diario EL DIA, el hecho tuvo lugar poco antes de las 13 hs, cuando un BMW color negro hizo una maniobra para girar y volver en su marcha.
En esas maniobras dentro del vehículo de alta gama, chocó a un taxi que estaba estacionado en la puerta de la casa del dueño, quién rápidamente salió a ver qué pasaba. El taxi, por el golpe, quedó dañado.
Cuando el dueño del automóvil dañado detectó que el conductor del BMW intentaba escapar, se puso frente al rodado. Lejos de ceder, el conductor aceleró y lo arrastró por 100 metros en el capot.
En la esquina, e intempestivamente, el vehículo frenó y el damnificado cayó sobre el asfalto, temiendo ser atropellado mientras se ponía de pie. Finalmente, el conductor escapó y la víctima realizó la denuncia con el objetivo de dar con su paradero y que se responsabilice por sus actos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí