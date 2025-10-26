VIDEO. Un BMW chocó a un auto estacionado en Berisso y arrastró arriba del capot al dueño

Un hecho indignante tuvo lugar este fin de semana en una cuadra de Berisso, en un lapso donde la tormenta del sábado aflojó algunos minutos. Un conductor chocó a un vehículo estacionado, discutió con el dueño y lo arrastró por una cuadra.

Ocurrió en horas del mediodía, en la cuadra de 152 entre 13 y 14. Según pudo saber Diario EL DIA, el hecho tuvo lugar poco antes de las 13 hs, cuando un BMW color negro hizo una maniobra para girar y volver en su marcha.

En esas maniobras dentro del vehículo de alta gama, chocó a un taxi que estaba estacionado en la puerta de la casa del dueño, quién rápidamente salió a ver qué pasaba. El taxi, por el golpe, quedó dañado.

Cuando el dueño del automóvil dañado detectó que el conductor del BMW intentaba escapar, se puso frente al rodado. Lejos de ceder, el conductor aceleró y lo arrastró por 100 metros en el capot.

En la esquina, e intempestivamente, el vehículo frenó y el damnificado cayó sobre el asfalto, temiendo ser atropellado mientras se ponía de pie. Finalmente, el conductor escapó y la víctima realizó la denuncia con el objetivo de dar con su paradero y que se responsabilice por sus actos.