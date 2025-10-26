Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Policiales

VIDEO. Un BMW chocó a un auto estacionado en Berisso y arrastró arriba del capot al dueño

26 de Octubre de 2025 | 17:52

Escuchar esta nota

Un hecho indignante tuvo lugar este fin de semana en una cuadra de Berisso, en un lapso donde la tormenta del sábado aflojó algunos minutos. Un conductor chocó a un vehículo estacionado, discutió con el dueño y lo arrastró por una cuadra.

Ocurrió en horas del mediodía, en la cuadra de 152 entre 13 y 14. Según pudo saber Diario EL DIA, el hecho tuvo lugar poco antes de las 13 hs, cuando un BMW color negro hizo una maniobra para girar y volver en su marcha. 

En esas maniobras dentro del vehículo de alta gama, chocó a un taxi que estaba estacionado en la puerta de la casa del dueño, quién rápidamente salió a ver qué pasaba. El taxi, por el golpe, quedó dañado.

Cuando el dueño del automóvil dañado detectó que el conductor del BMW intentaba escapar, se puso frente al rodado. Lejos de ceder, el conductor aceleró y lo arrastró por 100 metros en el capot. 

En la esquina, e intempestivamente, el vehículo frenó y el damnificado cayó sobre el asfalto, temiendo ser atropellado mientras se ponía de pie. Finalmente, el conductor escapó y la víctima realizó la denuncia con el objetivo de dar con su paradero y que se responsabilice por sus actos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Estudiantes tiene fecha para recibir al Xeneize

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

VIDEO.- Se vota a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata

La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Últimas noticias de Policiales

La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos

Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto

Taxista manejaba borracho, lo detuvieron y le revisaron el baúl: llevaba a su pareja encerrada

Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y confirman que hay 8 fallecidos
Información General
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
La Ciudad
EN FOTOS: Así se vive el domingo electoral en La Plata
VIDEO. Votó Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"
VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única
VIDEO.- Se vota a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata
Este domingo salió en EL DIA el cupón para ganar un auto 0Km con el Super Cartonazo: pozo de $6.000.000 y línea de $300.000
Deportes
Se corre el GP de México: lidera Lando Norris y Franco Colapinto está 16º por delante de Gasly
El Real Madrid se impuso por 2 a 1 ante Barcelona en el primer clásico de la temporada
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
Espectáculos
VIDEO. El tenso cruce entre un periodista y un militante en la escuela donde votaba Milei: "Tomatela, te detesto"
Murió Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Por Amor a Vos
P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
Elecciones 2025: así votaron los famosos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla