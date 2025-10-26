El bailecito de Donald Trump, para ponerle onda al bajar del avión

Ni discurso preparado ni saludo formal: Donald Trump eligió bailar. Apenas descendió del Air Force One en Kuala Lumpur, el mandatario norteamericano levantó los brazos, giró las muñecas y se animó a mover las caderas frente a la comitiva que lo esperaba con música y trajes tradicionales.

🕺 Ni la diplomacia detiene sus pasos: Trump se marca un baile al aterrizar en Malasia.

El primer ministro Anwar Ibrahim —impecable en su atuendo ceremonial— lo miró con una mezcla de sorpresa, desconcierto y cortesía diplomática. Durante unos segundos, el aeropuerto internacional se transformó en escenario. Las cámaras captaron a un Trump sonriente, sacudiendo el cuerpo al ritmo de la música malasia, mientras los bailarines intentaban no perder la coreografía ante semejante improvisación presidencial. El momento, por supuesto, se volvió viral. En redes lo rebautizaron como “El bailecito de Donald”, “The Trump Shuffle” y hasta “El TikTok más caro del mundo”.

El video de los movimientos de Trump fue reproducido millones de veces en pocas horas.

Algunos usuarios aplaudieron la espontaneidad del mandatario; otros hablaron de un “papelón internacional con ritmo”. Pero todos coincidieron en algo: nadie esperaba semejante debut en la gira asiática.

Después del show, Trump retomó el papel de líder global y charló animadamente con Anwar mientras caminaban por la alfombra roja, rodeados de banderas, cámaras y un equipo de asesores que, por un momento, respiró aliviado.

La agenda siguió con reuniones de alto voltaje: el presidente de Estados Unidos se encontró con Luiz Inácio Lula da Silva. Trump también participó en la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, intentando equilibrar su costado más showman con gestos de diplomacia clásica.

La gira continuará en Japón y Corea del Sur, donde se dará su encuentro más esperado: una reunión con el presidente chino Xi Jinping para intentar cerrar la guerra comercial entre Washington y Pekín.