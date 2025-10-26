A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones y por qué será clave Córdoba y Santa Fe
A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones y por qué será clave Córdoba y Santa Fe
El dólar después de las elecciones: Caputo adelantó que pasará
En La Plata, así se esperan los resultados en el búnker de Fuerza Patria
El búnker de La Libertad Avanza: a qué hora llegará Javier Milei
La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos
VIDEO. Votó Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"
Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
VIDEO. Un BMW chocó a un auto estacionado en Berisso y arrastró arriba del capot al dueño
Murió Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Por Amor a Vos
Robo al Louvre: detuvieron a dos sospechosos del ataque cuando estaban por salir del país
Javier Milei se photoshopeó y estallaron los memes: “Se puso la cara de Homelander”
VIDEO. El tenso cruce entre un periodista y un militante en la escuela donde votaba Milei: "Tomatela, te detesto"
Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
EE UU y China de acercan: dieron un paso para bajar la tensión comercial
El bailecito de Donald Trump, para ponerle onda al bajar del avión
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
El Real Madrid se impuso por 2 a 1 ante Barcelona en el primer clásico de la temporada
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y hay al menos 9 fallecidos
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ni discurso preparado ni saludo formal: Donald Trump eligió bailar. Apenas descendió del Air Force One en Kuala Lumpur, el mandatario norteamericano levantó los brazos, giró las muñecas y se animó a mover las caderas frente a la comitiva que lo esperaba con música y trajes tradicionales.
🕺 Ni la diplomacia detiene sus pasos: Trump se marca un baile al aterrizar en Malasia.pic.twitter.com/PXldOtcgzb— THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 26, 2025
LE PUEDE INTERESAR
Tierras raras en la mira: evitar la dependencia y negociar
LE PUEDE INTERESAR
Maduro dice que EE UU está inventando una guerra
El primer ministro Anwar Ibrahim —impecable en su atuendo ceremonial— lo miró con una mezcla de sorpresa, desconcierto y cortesía diplomática. Durante unos segundos, el aeropuerto internacional se transformó en escenario. Las cámaras captaron a un Trump sonriente, sacudiendo el cuerpo al ritmo de la música malasia, mientras los bailarines intentaban no perder la coreografía ante semejante improvisación presidencial. El momento, por supuesto, se volvió viral. En redes lo rebautizaron como “El bailecito de Donald”, “The Trump Shuffle” y hasta “El TikTok más caro del mundo”.
El video de los movimientos de Trump fue reproducido millones de veces en pocas horas.
Algunos usuarios aplaudieron la espontaneidad del mandatario; otros hablaron de un “papelón internacional con ritmo”. Pero todos coincidieron en algo: nadie esperaba semejante debut en la gira asiática.
Después del show, Trump retomó el papel de líder global y charló animadamente con Anwar mientras caminaban por la alfombra roja, rodeados de banderas, cámaras y un equipo de asesores que, por un momento, respiró aliviado.
La agenda siguió con reuniones de alto voltaje: el presidente de Estados Unidos se encontró con Luiz Inácio Lula da Silva. Trump también participó en la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, intentando equilibrar su costado más showman con gestos de diplomacia clásica.
La gira continuará en Japón y Corea del Sur, donde se dará su encuentro más esperado: una reunión con el presidente chino Xi Jinping para intentar cerrar la guerra comercial entre Washington y Pekín.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí