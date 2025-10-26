Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

El Mundo

Robo al Louvre: detuvieron a dos sospechosos del ataque cuando estaban por salir del país

Robo al Louvre: detuvieron a dos sospechosos del ataque cuando estaban por salir del país
26 de Octubre de 2025 | 17:23

Escuchar esta nota

Varios sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas de la corona del museo del Louvre en París, informó el domingo la fiscalía de París, una semana después de un asalto al museo más visitado del mundo que conmocionó al mundo.

La fiscalía indicó que los investigadores realizaron los arrestos el sábado por la noche, y añadió que uno de los hombres detenidos se estaba preparando para salir del país desde el Aeropuerto Charles de Gaulle de París.

La cadena de televisión francesa BFM TV y el periódico Le Parisien reportaron previamente que dos sospechosos han sido arrestados y se encuentran retenidos. La fiscal de París, Laure Beccuau, no confirmó el número de arrestos y no dijo si se habían recuperado las joyas.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas valoradas en 88 millones de euros (102 millones de dólares) el pasado domingo por la mañana. Las autoridades francesas describieron cómo los intrusos utilizaron una plataforma elevadora para escalar la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron. El director del museo calificó el incidente como un "terrible fracaso".

Beccuau dijo que los investigadores de una unidad especial de la policía encargada de robos a mano armada, robos graves y robos de arte realizaron los arrestos. Lamentó en su declaración la filtración prematura de información, resaltando que podría obstaculizar las labores de más de 100 investigadores "movilizados para recuperar las joyas robadas y detener a todos los perpetradores". Beccuau dijo que se revelarán más detalles una vez que termine el período de custodia de los sospechosos.

El ministro francés del Interior, Laurent Nunez, elogió a "los investigadores que han trabajado incansablemente, tal como les pedí, y que siempre han tenido mi plena confianza".

EE UU y China de acercan: dieron un paso para bajar la tensión comercial

El bailecito de Donald Trump, para ponerle onda al bajar del avión

El Louvre reabrió a principios de esta semana después de uno de los robos de museos de mayor perfil del siglo, que conmocionó al mundo por su audacia y magnitud.

Los ladrones entraron y salieron, llevándose parte de la colección de joyas de la corona de Francia, una pérdida cultural que algunos compararon con el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019.

Los ladrones se llevaron un total de ocho objetos, incluyendo un diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX María Amalia y Hortensa.

También se llevaron un collar y pendientes de esmeraldas vinculados a la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, así como un broche relicario. El diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo, un conjunto imperial de artesanía especial, también formaron parte del botín.

Una pieza, la corona imperial de Eugenia con esmeraldas y más de 1.300 diamantes, fue encontrada más tarde fuera del museo, dañada pero recuperable. 

La noticia de los arrestos fue recibida con alivio por los visitantes del Louvre y transeúntes el domingo. "Es importante para nuestro patrimonio. Una semana después, parece un poco tarde, nos preguntamos cómo pudo suceder esto, pero era importante que atraparan a los tipos", declaró Freddy Jacquemet. "Creo que lo principal ahora es si pueden recuperar las joyas", añadió Diana Ramirez. "Eso es lo que realmente importa".

