Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Política y Economía

El búnker de La Libertad Avanza: a qué hora llegará Javier Milei

El búnker de La Libertad Avanza: a qué hora llegará Javier Milei
26 de Octubre de 2025 | 18:34

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei fue a votar por la mañana y luego regresó a la Quinta de Olivos para esperar el cierre de las elecciones que, según los primeros resultados no oficiales que maneja su partido, marcaron una victoria para La Libertad Avanza.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de la Casa Rosada, el mandatario nacional tenía previsto partir pasadas las 19:00 rumbo al Hotel Libertador, donde volvió a instalar su búnker. Karina Milei llegó antes de las 18 y encabeza una mesa de campaña.

De la conversación también participaban el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los armadores bonaerense, Sebastián Pareja, y porteña, Pilar Ramírez.

Pasadas las 18:20 se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien estaban esperando para analizar el boca de urna.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones y por qué será clave Córdoba y Santa Fe

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
+ Leidas

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Estudiantes tiene fecha para recibir al Xeneize

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

VIDEO.- Se votó a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata

La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Últimas noticias de Política y Economía

En La Plata, así se esperan los resultados en el búnker de Fuerza Patria

VIDEOS. Las perlitas de las elecciones: la mamá de Milei fue sin el DNI y un "Joker" no pudo votar, pero un Spiderman si

Votó el 66% del padrón electoral: la más baja desde la vuelta de la democracia

Elecciones 2025: qué pasa si no voté y de cuánto es la multa para los infractores
Espectáculos
VIDEO. El tenso cruce entre un periodista y un militante en la escuela donde votaba Milei: "Tomatela, te detesto"
Murió Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Por Amor a Vos
P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
Elecciones 2025: así votaron los famosos
Información General
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
Policiales
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y hay al menos 9 fallecidos
VIDEO. Un BMW chocó a un auto estacionado en Berisso y arrastró arriba del capot al dueño
La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos
Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
Taxista manejaba borracho, lo detuvieron y le revisaron el baúl: llevaba a su pareja encerrada
Deportes
Se corre el GP de México: lidera Lando Norris y Franco Colapinto está 17º
El Real Madrid se impuso por 2 a 1 ante Barcelona en el primer clásico de la temporada
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla