El búnker de La Libertad Avanza: a qué hora llegará Javier Milei

El presidente Javier Milei fue a votar por la mañana y luego regresó a la Quinta de Olivos para esperar el cierre de las elecciones que, según los primeros resultados no oficiales que maneja su partido, marcaron una victoria para La Libertad Avanza.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de la Casa Rosada, el mandatario nacional tenía previsto partir pasadas las 19:00 rumbo al Hotel Libertador, donde volvió a instalar su búnker. Karina Milei llegó antes de las 18 y encabeza una mesa de campaña.

De la conversación también participaban el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los armadores bonaerense, Sebastián Pareja, y porteña, Pilar Ramírez.

Pasadas las 18:20 se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien estaban esperando para analizar el boca de urna.