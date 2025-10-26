En La Plata, así se esperan los resultados en el búnker de Fuerza Patria

El búnker platense del peronismo se debatía hoy entre la tensión y la cautela a la espera de los primeros resultados oficiales en una elección en la que se juega su rol como fuerza política opositora a Javier Milei.

A diferencia del 7 de septiembre, en el comando de Fuerza Patria se respiraba un clima menos relajado y con mayor expectativa que en los comicios que el PJ ganó por más de 13 puntos hace más de un mes y medio.

En los pasillos del hotel Gran Brizo, en el centro de La Plata, algunos integrantes del peronismo se mantenían confiados a la espera de repetir el buen resultado de las bonaerenses, aunque eran precavidos sobre los guarismos a nivel nacional.

Se aguardaba la presencia del gobernador Axel Kicillof, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y los demás candidatos de la alianza justicialista.

Cuando todavía no habían cerrado los comicios, en la sala de prensa del subsuelo del Brizo ya se agolpaba una multitud de periodistas y reporteros gráficos para cubrir los comicios.

En el frente del hotel platense se había dispuesto un escenario chico con pantallas gigantes y la frase “Gracias por sumar fuerzas”, junto a imágenes del gobernador Kicillof y la ex presidenta Cristina Kirchner.

También se podía ver a algunos militantes, despojados de insignias partidarias, que se acercaron a pasar la tarde-noche sobre la “peatonal” de calle 51: mate en mano, montaron un pic nic desde muy temprano a la espera de los primeros resultados.