El tenso cruce entre un periodista y un militante en la escuela donde votaba Javier Milei: "Tomatela, te detesto"

La jornada electoral se vio opacada por un momento de alta tensión durante la votación del presidente Javier Milei. Un fanático libertario agredió verbalmente a un periodista del canal A24 que cubría en vivo la llegada del mandatario a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Almagro.
El incidente ocurrió en medio del fervor de los militantes que se habían acercado a saludar al Presidente. En ese contexto, un hombre se acercó al cronista de A24 de forma agresiva.
La situación, que generó momentos de extrema tensión, quedó registrada en vivo. "Te detesto", le gritó el seguidor de Milei al periodista.
Un libertario se agarró con un periodista en la escuela donde vota Javier Milei. pic.twitter.com/F8OlPWLFqh— Real Time (@RealTimeRating) October 26, 2025
Ante la agresión, el cronista solicitó la intervención policial para evitar que la situación se agravara y para poder continuar con su trabajo en medio del tenso clima. El hecho empañó la votación del jefe de Estado, que se dio en un marco de tensiones internas en La Libertad Avanza por el caso Espert.
