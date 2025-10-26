Javier Milei se photoshopeó y estallaron los memes: “Se puso la cara de Homelander”

El presidente Javier Milei protagonizó la polémica viral de la jornada electoral tras subir a su cuenta de Instagram una foto de él mismo votando visiblemente photoshopeada. La adulteración de la imagen, donde se lo ve sin papada y bronceado, desató una ola inmediata de burlas y memes en las redes sociales.

La foto retocada es una captura de una transmisión de TN. Al "Milei pirateado" le "extirparon exitosamente la papada", le alisaron la piel para eliminar arrugas y texturas naturales, y le aplicaron un "bronceado perfecto". Los retoques también incluyeron ojos "más claros y brillantes", una sonrisa "más marcada y amigable" y más volumen y brillo en el cabello, aunque sin lograr peinarlo.

La reacción en las redes

En Twitter, los usuarios no perdonaron el retoque digital y respondieron con una catarata de memes y comentarios ácidos:

Comparación con Homelander: "Se puso la cara de Homelander!!! Es un loco!", escribió un usuario, comparándolo con el villano de la serie The Boys.

Exceso de filtros: "Un filtro más y te limpia el Riachuelo quijodepuuuuuuu", bromeó otro tuitero.

Confusión de identidad: "¿Subió una foto de Hernán Caire? ¿Qué le pasa?", preguntó un usuario, ironizando sobre el cambio en el rostro.

Vergüenza internacional: "Aquí en Perú estamos hasta el culo, pero hasta aquí nos da vergüenza ajena, fuerza argentina", opinó un usuario del país vecino.

jjj un filtro más y purificaba el agua del riachuelo. https://t.co/Eyhu5OAbHP — L Baini 📷✏️ (@Lbaini) October 26, 2025

¿Alguien me puede acomodar la cara así? Es para un tp. https://t.co/oMuULOVbEY — Victoria Holzmann ⭐⭐⭐ (@TaaHolzmann) October 26, 2025

Fui a ver su ig y era cierto. https://t.co/Gzam6fXvLc — Penélope Glamour ⭐⭐⭐ (@albabiblio) October 26, 2025