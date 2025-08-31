ARFW en Buenos Aires

La 65ª edición de la Argentina Fashion Week se lleva a cabo en Buenos Aires hasta principios de esta semana, consolidándose como el epicentro de la moda nacional. Diseñadores consagrados y emergentes presentan sus colecciones en escenarios emblemáticos como el Palacio San Miguel, el Teatro Colón y la Fundación Fortabat, ofreciendo un panorama amplio que combina alta costura, tendencias urbanas y propuestas sostenibles.

Benito Fernández abrió la pasarela con su colección boho “Alma Bohemia”, caracterizada por estampados vibrantes, volados y capas que celebran la feminidad. Pía Carregal presentó su cápsula artesanal “Wrinkle”, destacando la belleza de lo imperfecto a través de plisados en gasa de seda, mientras que Flavia Palmiero brilló con “Luxury Trends”, combinando elegancia y sensualidad en trajes de baño y piezas de alta costura.

Iara Alta Costura presentó “Auroras”, una línea de vestidos de novia con materiales nobles y detalles artesanales que realzan la elegancia atemporal, y Guillermo Brown sorprendió con “Le Magnifique”, fusionando la tradición francesa de la alta costura con la modernidad argentina mediante siluetas estructuradas y bordados elaborados.