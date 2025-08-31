Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

DESFILES Y COLECCIONES

ARFW en Buenos Aires

La Argentina Fashion Week continúa siendo una plataforma clave para el estilo nacional, donde la creatividad y la tradición se encuentran para ofrecer propuestas innovadoras y de alta calidad

Fotos: Mabel Curutchet @mabycurutchetph

31 de Agosto de 2025 | 05:10
Edición impresa

La 65ª edición de la Argentina Fashion Week se lleva a cabo en Buenos Aires hasta principios de esta semana, consolidándose como el epicentro de la moda nacional. Diseñadores consagrados y emergentes presentan sus colecciones en escenarios emblemáticos como el Palacio San Miguel, el Teatro Colón y la Fundación Fortabat, ofreciendo un panorama amplio que combina alta costura, tendencias urbanas y propuestas sostenibles.

Benito Fernández abrió la pasarela con su colección boho “Alma Bohemia”, caracterizada por estampados vibrantes, volados y capas que celebran la feminidad. Pía Carregal presentó su cápsula artesanal “Wrinkle”, destacando la belleza de lo imperfecto a través de plisados en gasa de seda, mientras que Flavia Palmiero brilló con “Luxury Trends”, combinando elegancia y sensualidad en trajes de baño y piezas de alta costura.

Iara Alta Costura presentó “Auroras”, una línea de vestidos de novia con materiales nobles y detalles artesanales que realzan la elegancia atemporal, y Guillermo Brown sorprendió con “Le Magnifique”, fusionando la tradición francesa de la alta costura con la modernidad argentina mediante siluetas estructuradas y bordados elaborados.

 

Multimedia

