La Ciudad |EN LA JORNADA DE HOY

Paro y movilización de los nodocentes de la UNLP

18 de Diciembre de 2025 | 04:27
Los nodocentes universitarios realizarán hoy un paro de 24 horas con movilización, en el marco de una medida resuelta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

Según se explicó, la medida afectará a las facultades de la UNLP donde están en etapa de cierre de cursadas y exámenes finales. El gremio de los no docentes Atulp, adhiere a la medida y se movilizará desde las 11, con una concentración en la sede del gremio, de 44 entre 9 y 10 .

La protesta se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo y tendrá como eje la defensa de la universidad pública, los salarios y los derechos laborales.

Desde el sector advirtieron que la situación actual es “insostenible” debido a la falta de un presupuesto universitario adecuado, lo que pone en riesgo el funcionamiento de sistema educativo superior.

 

