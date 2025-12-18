La inflación mayorista se aceleró a 1,6%

La inflación mayorista volvió a acelerarse en noviembre y dejó una señal de mayor presión en la estructura de costos de la economía. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un aumento de 1,6% respecto de octubre, según informó el INDEC, lo que implicó un avance de 0,5 puntos porcentuales frente al 1,1% del mes previo.

El dato estuvo explicado por una suba de 1,8% en los productos nacionales, mientras que los importados mostraron una baja de 0,6%. Con este resultado, los precios mayoristas acumulan un incremento de 23,2% en lo que va del año y una variación interanual de 24,3%.

Dentro de los productos de origen local, las divisiones con mayor impacto positivo fueron los productos agropecuarios, con una incidencia de 0,51%; los productos refinados del petróleo, con 0,41%; alimentos y bebidas, con 0,30%; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,21%. En sentido contrario, petróleo crudo y gas mostró la mayor incidencia negativa, con una caída de 0,55%, lo que moderó parcialmente el avance del índice general.

El informe oficial también reflejó un comportamiento más contenido en los indicadores que excluyen impuestos. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) subió 1,3% en noviembre, a partir de un aumento de 1,4% en los productos nacionales y una baja de 0,5% en los importados. En términos interanuales, este indicador avanzó 24,3%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los valores de la producción local sin impuestos, registró un incremento de 1,4% mensual. Ese resultado combinó una caída de 0,4% en los productos primarios con una suba de 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica. En los últimos doce meses, el IPP acumuló un alza de 25,9%.

Desde el Gobierno siguieron de cerca la composición del dato. Tras conocerse la cifra, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, pusieron el foco en la diferencia entre productos nacionales e importados, con un repunte de los primeros y una baja de los segundos, en línea con la dinámica reciente del comercio y los costos internos.

El INDEC también informó el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, que en noviembre subió 2,5% mensual. El aumento respondió a alzas de 1,4% en materiales, 3,6% en mano de obra y 1,8% en gastos generales, estos últimos impulsados por actualizaciones tarifarias de servicios públicos. En el acumulado del año, el costo de la construcción avanzó 21,1% y mostró una suba interanual de 31,6%.

La evolución de los precios mayoristas se conoció en paralelo con el dato de inflación minorista, que en noviembre fue de 2,5%. La combinación de ambos indicadores refuerza la atención sobre la transmisión de costos hacia los precios al consumidor en los próximos meses.