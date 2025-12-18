Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Deportes |Sin palacios y arzamendia, domínguez deberá hacer dos cambios obligados

El DT define quiénes reemplazan a los tocados

Más allá de las bajas, no habría grandes cambios para ir por el Trofeo de Campeones ante Platense en San Nicolás

El DT define quiénes reemplazan a los tocados

ezequiel piovi se mantendría en el once del pincha / prensa edlp

18 de Diciembre de 2025 | 06:20
Edición impresa

Estudiantes continúa con su última semana de entrenamientos de cara a la final del Trofeo de Campeones, que jugará el sábado ante Platense en San Nicolás. Tras las lesiones de Tiago Palacios y Santiago Arzamendia, Eduardo Domínguez evalúa quienes serán los reemplazantes. También esperará las evoluciones de Santiago Núñez y Guido Carrillo.

El delantero sufrió un desgarro por lo que quedó descartado, mientras que el lateral finalmente sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y meñiscos de su pierna derecha, por lo que tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.

Ante este panorama, el que se meterá por el lateral izquierdo será Gastón Benedetti, mientras que el DT tiene algunos nombres para jugar por el lesionado Palacios. En primer lugar, el que pica en punta es Joaquín Tobio Burgos, quien tuvo buenos minutos en la final frente a Racing. Sin embargo, también podría apostar por el ingreso de un volante con Mikel Amondarain o inclusive, la presencia de José Sosa, un hombre clave para la levantada ante la Academia.

Después Domínguez va a seguir de cerca a Núñez y Carrillo, quienes terminaron desgastados físicamente en Santiago del Estero. Más allá que están siendo cuidados en City Bell, sus presencias en San Nicolás no correrán peligro.

Por su parte, los demás futbolistas serán casi los mismos que levantaron el Torneo Clausura. Román Gómez seguirá como lateral derecho, más allá del buen ingreso de Eric Meza, que sin dudas será opción de recambio para el complemento.

Cabe destacar que como sucedió en la final del Clausura, en caso de persistir la igualdad en los noventa minutos reglamentarios, habrá alargue. Y si eso se mantiene, habrá penales.

LE PUEDE INTERESAR

Zaniratto “Tenemos que ir por un Gimnasia cada día mejor”

LE PUEDE INTERESAR

Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude

Por lo pronto, el plantel vuelve a entrenar en City Bell donde el técnico podría terminar de definir el equipo que buscará una nueva estrella y también asegurarse dos finales como mínimo: la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.

 

 

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Cómo será el recorrido para ir a San Nicolás?

Los hinchas preparan otra gran movilización para acompañar al León

Presentan el libro de La Tercera que Mata

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

Provincia pagará el aguinaldo el 20

Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario

Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno

Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de Deportes

Un duelo con Platense dio inicio a la mística

Zaniratto “Tenemos que ir por un Gimnasia cada día mejor”

Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude

Hinestroza, el elegido para reforzar a Boca
Espectáculos
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar
Nick Reiner, que podría recibir la pena de muerte, compareció ante la Justicia
“Louise Violet” desembarca en los cines con una historia de educación e inspiración
La nueva “Avatar” cumple (aunque poco más)
Cambio de paradigma: a partir de 2029, los Oscar se verán a través de YouTube
La Ciudad
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Desarrollan luces LED para optimizar cultivos
Encuentro por el Día de las Personas con Discapacidad
Ajustes de alquileres en enero entre el 4% y 13%
Radiografía de la inflación local: en dos años, el micro dio un salto del 982%
Policiales
Golpeó a su pareja y casi mata al suegro: preso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno
Política y Economía
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
La inflación mayorista se aceleró a 1,6%
Presupuesto 2026: avanzó con intensas negociaciones
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla