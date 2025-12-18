El DT define quiénes reemplazan a los tocados

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Más allá de las bajas, no habría grandes cambios para ir por el Trofeo de Campeones ante Platense en San Nicolás
Estudiantes continúa con su última semana de entrenamientos de cara a la final del Trofeo de Campeones, que jugará el sábado ante Platense en San Nicolás. Tras las lesiones de Tiago Palacios y Santiago Arzamendia, Eduardo Domínguez evalúa quienes serán los reemplazantes. También esperará las evoluciones de Santiago Núñez y Guido Carrillo.
El delantero sufrió un desgarro por lo que quedó descartado, mientras que el lateral finalmente sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y meñiscos de su pierna derecha, por lo que tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.
Ante este panorama, el que se meterá por el lateral izquierdo será Gastón Benedetti, mientras que el DT tiene algunos nombres para jugar por el lesionado Palacios. En primer lugar, el que pica en punta es Joaquín Tobio Burgos, quien tuvo buenos minutos en la final frente a Racing. Sin embargo, también podría apostar por el ingreso de un volante con Mikel Amondarain o inclusive, la presencia de José Sosa, un hombre clave para la levantada ante la Academia.
Después Domínguez va a seguir de cerca a Núñez y Carrillo, quienes terminaron desgastados físicamente en Santiago del Estero. Más allá que están siendo cuidados en City Bell, sus presencias en San Nicolás no correrán peligro.
Por su parte, los demás futbolistas serán casi los mismos que levantaron el Torneo Clausura. Román Gómez seguirá como lateral derecho, más allá del buen ingreso de Eric Meza, que sin dudas será opción de recambio para el complemento.
Cabe destacar que como sucedió en la final del Clausura, en caso de persistir la igualdad en los noventa minutos reglamentarios, habrá alargue. Y si eso se mantiene, habrá penales.
Por lo pronto, el plantel vuelve a entrenar en City Bell donde el técnico podría terminar de definir el equipo que buscará una nueva estrella y también asegurarse dos finales como mínimo: la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.
