Zaniratto “Tenemos que ir por un Gimnasia cada día mejor”

Faltaba el momento de la oficialización. Y ayer quedó cristalizada: FernandoZaniratto continuará siendo entrenador de Gimnasia durante todo el 2026. Ya no como interino, sino como técnico oficial. La presentación se realizó en el predio de Abasto, con una conferencia de prensa de la que participó además, el presidente CarlosAnacleto.

“Aprovecho la ocasión para agradecerle a Carlos y a esta institución que tanto quiero por el reconocimiento al trabajo y a lo que venimos haciendo como cuerpo técnico. Cuando nos juntamos la primera vez coincidimos plenamente en el proyecto futbolístico y eso ayuda porque vamos a ir por el mismo camino. Vamos por un Gimnasia cada día mejor con valores bien marcados que nos tienen que distinguir como siempre pasó”, dijo Zaniratto.

Lucho no ocultó la felicidad por la nueva responsabilidad que tiene de ahora en más. “La sensación es de mucha felicidad. Continuar en el cargo me pone muy contento. Los objetivos se van a plantear a medida que podamos conformar el plantel. Obviamente, siempre queremos ir por un poquito más, queremos posicionar a Gimnasia lo más alto posible”.

En cuanto al aspecto personal, Zaniratto explicó que: “El balance es extraordinario. En mi carrera como técnico no hay dudas de que es el mejor año. Ya era muy lindo estando en Reserva. Después se dio lo de los dos interinatos y fue para completar un año de película para mí. Fue más que positivo. Ahora hay que seguir reafirmando por qué estoy acá”.

Zaniratto habló también de los refuerzos que podrían llegar a Gimnasia y al armado del plantel para el 2026. “Hay posiciones específicas en donde queremos reforzar, pero prefiero no hablarlo abiertamente. Lo conversamos con el director deportivo Germán Brunati y con Carlos (Anacleto) y estamos trabajando en conjunto para eso”.

Respecto al armado del grupo, el técnico avisó: “Lo ideal para mí sería un plantel corto, donde haya mucha competencia, pero también la chance de que puedan subir los chicos de Reserva que se destaquen. Con jugadores el proyecto de subir juveniles quedaría minimizado. Lo ideal para los trabajos que realizamos sería un plantel corto”.

Por último remarcó: “Cómo técnico principal trataré de tener mucha comunicación. Conozco a todos los técnicos que están en juveniles y al coordinador. También conozco a muchos jugadores. Eso también es una gran ventaja porque puedo ir llamando por nombre a cualquiera de los chicos que podamos necesitar en Primera”.