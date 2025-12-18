Incidentes en la marcha de jubilados

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Una serie de incidentes se registraron ayer durante la marcha que los jubilados llevan adelante todas las semanas en las inmediaciones del Congreso, mientras los diputados debatían el Presupuesto 2026.
Los manifestantes voltearon las vallas y se enfrentaron a los empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban dispuestos en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.
La Policía Federal estuvo a cargo del operativo en Congreso, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad, según se informó desde la Casa Rosada.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó desde sus redes sociales que “un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas”.
Y señaló que “como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”.
