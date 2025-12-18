Encuentro por el Día de las Personas con Discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró el pasado 3 de diciembre, distintas agrupaciones y organismos invitan a la comunidad a participar del encuentro “Nada sobre nosotros sin nosotros”, que se realizará el sábado 20 de diciembre, a las 18, en la Plaza Islas Malvinas, con el objetivo de promover la inclusión y visibilizar derechos.

Desde la Asociación Azul, Julián Vázquez explicó a este diario que entre los objetivos del encuentro está el reclamo por trabajo y pensiones dignas, la educación inclusiva, la sanción de la ley de asistencia personal, el presupuesto para la vida independiente y el acceso pleno a la accesibilidad física, a la comunicación y a la información, además de las demandas que acerquen las distintas organizaciones.

Formarán parte de la propuesta: Asociación Azul; Nuba Asociación Civil; Neurodiversidad Unión Ferroviaria Seccional La Plata; Comunidad Diversa Asociación Civi; Cedica Equitación para todos; Fundación Futurar sin barreras; Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada y REDI Red por los derechos de las personas con discapacidad.