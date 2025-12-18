Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Cena de fin de año en la Sociedad Lituana “Nemunas”, de Berisso
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Motochorros impunes Dueños de la calle y del terror en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El trabajo silencioso de un laboratorio público terminó convirtiéndose en una historia de ciencia, compromiso y solidaridad. Un equipo de investigadores del Laboratorio de Enfermedades Poco Frecuentes (DIEL) de la Universidad Nacional de La Plata fue reconocido por la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires con el premio FABA + FBA tras lograr descifrar el origen genético de una compleja patología que afectaba a una familia argentina.
Lejos de quedarse solo con el reconocimiento, los científicos tomaron una decisión que define el espíritu de su equipo: donar la totalidad del premio para continuar realizando estudios de manera gratuita.
Titulado “La secuenciación de exoma completo revela las causas de nefronoptisis e infertilidad masculina en una familia argentina”, el estudio distinguido permitió ponerle nombre y explicación a una enfermedad que hasta entonces no tenía diagnóstico preciso.
Concretamente, el equipo platense logró identificar dos variantes patogénicas en un gen específico, estableciendo el diagnóstico de nefronoptisis en una paciente con enfermedad renal crónica de causa desconocida. Este hallazgo se extendió luego al grupo familiar, lo que permitió confirmar que su hermano padecía la misma patología renal, además de explicar su cuadro de infertilidad.
El trabajo fue realizado por los doctores Paula Rozenfeld, Mariano Fernández, Emilio Vaena, Nahuel Ramella y Elizabeth Cattaneo, integrantes del DIEL, que depende del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata, ambos vinculados a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y al CONICET.
El DIEL es uno de los pocos centros públicos del país que ofrece diagnóstico confirmatorio de laboratorio para enfermedades poco frecuentes, un conjunto de unas 8.000 patologías que afectan a menos de una persona cada 2.000, tienen mayormente origen genético y cuyo diagnóstico temprano sigue siendo uno de los mayores desafíos.
LE PUEDE INTERESAR
"Extremadamente contagiosa": la nueva cepa de la "súper gripe" que avanza en Europa y llegará a la Argentina
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí