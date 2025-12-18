La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

La temida “banda del Tiburón” volvió a golpear en La Plata y reavivó la alarma en los barrios. En esta oportunidad, la víctima fue una jubilada de Tolosa, que sufrió una nueva entradera violenta en su vivienda, en un episodio que expuso no solo la ferocidad con la que actúa el grupo, sino también la sensación de desprotección que atraviesan los vecinos de la zona.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en 522, entre 15 y 16, un sector donde en los últimos meses se multiplicaron los robos. La mujer, de cerca de 70 años, fue sorprendida por delincuentes armados que ingresaron tras barretear rejas y acceder desde una vivienda lindera en construcción, una modalidad que ya se repitió en ataques anteriores. No se trató de un caso aislado: la jubilada ya había sido víctima de una entradera similar el pasado 3 de octubre, cuando cuatro delincuentes se identificaron expresamente como integrantes de la “banda del Tiburón”.

En ambas oportunidades, los asaltantes actuaron con extrema violencia. Amenazaron con armas de fuego, golpearon a la víctima y se llevaron dinero. El segundo ataque, ocurrido el 14 de diciembre, se concretó pese a que los vecinos se habían organizado y colocado alarmas tras la primera entradera.

La “banda del Tiburón” no es nueva en el mapa delictivo platense. Ya fue vinculada a violentos robos en Altos de San Lorenzo, y otrros barrios de la Ciudad, con entraderas violentas, víctimas vulnerables y una logística que se repite y -otra vez-, vuelve a sembrar miedo.