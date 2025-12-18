Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Cena de fin de año en la Sociedad Lituana “Nemunas”, de Berisso
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Motochorros impunes Dueños de la calle y del terror en La Plata
Corina Machado se fue de Oslo y su paradero vuelve a ser un misterio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La suba que tuvo el blue obedece a que ya no hay más manos amigas del Gobierno para frenarlo, como pasó entre 2021 y 2023, cuando muchos en el ambiente vinculaban a la hoy famosa Sur Finanzas por tener conexiones para obtener dólares oficiales en tiempos de brecha de más del 100% entre el oficial y el paralelo.
Aclaran que venía al mercado a vender, pero que era una mano amiga nada más, que no estaba dentro de los 5 Fantásticos, como muchos conocen al Grupo de los 5, que son los cinco grandes corretas, como se conoce en la jerga a los grandes corredores de cambio del informal, que son los formadores de precio y que le ponen precio al billete.
El blue se mantuvo estable ayer y cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta. El tipo de cambio informal volvió a cerrar a $1.500 por segunda jornada consecutiva, por lo que acumula una suba de $55 en lo que va de la semana.
La brecha con el dólar mayorista ya llegó al 3,4%. Los bonos en dólares se dieron vuelta y subieron sobre el cierre este miércoles y el riesgo país volvió a perforar los 570 puntos básicos, para quedar en 569 tras tocar en la mañana 555 puntos, el nnivel más bajo en más de 7 años.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí