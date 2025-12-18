El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500

La suba que tuvo el blue obedece a que ya no hay más manos amigas del Gobierno para frenarlo, como pasó entre 2021 y 2023, cuando muchos en el ambiente vinculaban a la hoy famosa Sur Finanzas por tener conexiones para obtener dólares oficiales en tiempos de brecha de más del 100% entre el oficial y el paralelo.

Aclaran que venía al mercado a vender, pero que era una mano amiga nada más, que no estaba dentro de los 5 Fantásticos, como muchos conocen al Grupo de los 5, que son los cinco grandes corretas, como se conoce en la jerga a los grandes corredores de cambio del informal, que son los formadores de precio y que le ponen precio al billete.

El blue se mantuvo estable ayer y cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta. El tipo de cambio informal volvió a cerrar a $1.500 por segunda jornada consecutiva, por lo que acumula una suba de $55 en lo que va de la semana.

La brecha con el dólar mayorista ya llegó al 3,4%. Los bonos en dólares se dieron vuelta y subieron sobre el cierre este miércoles y el riesgo país volvió a perforar los 570 puntos básicos, para quedar en 569 tras tocar en la mañana 555 puntos, el nnivel más bajo en más de 7 años.