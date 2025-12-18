Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
El blue escala, ya sin “manos amigas” y se asienta en $1.500
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Cena de fin de año en la Sociedad Lituana “Nemunas”, de Berisso
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Motochorros impunes Dueños de la calle y del terror en La Plata
Presentación del libro “La Novela del Fantasma” en la UNLP
El Club Capital Chica (66 entre 156 y 157) invita a participar de la Fiesta del Deporte, que se realizará mañana a las 18. Durante la jornada se llevará a cabo la entrega de medallas, diplomas y los premios “Capi de plata” y “Capi de oro” a los deportistas de la institución. Habrá buffet y se solicita a los asistentes llevar silla, mate y algo para compartir.
Club de lectura en la biblioteca
Como los últimos dos viernes, mañana, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense. El nombre del taller es “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco”. Durante la actividad, se desplegará una “lectura en cada encuentro que nos permita inquietarnos, azorarnos y detenernos tanto en lo fantástico como en lo natural”, advirtieron desde la entidad. Para anotarse: dirbibliotecacentral@gmail.com.
La Basílica Sagrado Corazón de Jesús, situada en 9 y 58, invita a una experiencia que combina degustación de vinos salesianos, propuestas de maridaje y un concierto en su terraza, el lunes 22 de diciembre a las 19.30. El valor de la entrada es de $15.000. Las tarjetas están disponibles a través del enlace en la biografía del Instagram de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús.
