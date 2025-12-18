Kicillof estuvo en Formosa y volvió a cargar contra Milei

El gobernador Axel Kicillof cuestionó ayer con dureza al presidente Javier Milei al advertir que la Argentina atraviesa “una deserción del gobierno nacional” y acusó a la actual administración de llevar adelante “una de las experiencias más centralistas y unitarias” de la historia reciente.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en el Instituto Politécnico de Formosa, que Kicillof encabezó junto al gobernador local, Gildo Insfrán, en el marco de la firma de convenios de cooperación entre ambas provincias en materia de seguridad, investigación y aplicación de tecnología.

Del encuentro participaron también los ministros bonaerenses Javier Alonso (Seguridad) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

La visita del mandatario bonaerense se produjo luego del encuentro del martes con otros gobernadores del PJ y parece enmarcada, más allá de lo protocolar, en el inicio del proceso de construcción de la candidatura presidencial de Kicillof de cara a las elecciones de 2027.