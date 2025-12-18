Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En el senado

Política y Economía |En el senado

Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral

La ex ministra Patricia Bullrich encabeza la avanzada oficialista para conseguir despacho para el proyecto del Gobierno

Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral

BULLRICH CON LOS KIRCHNERISTAS DI TULLIO Y RECALDE EN LA COMISIÓN /NA

18 de Diciembre de 2025 | 02:23
Edición impresa

La titular del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, Patricia Bullrich, dará inicio hoy a las 9 a la segunda jornada de expositores por la reforma laboral, y que se extenderá hasta pasado el mediodía.

El debate en comisión por el proyecto avanza en el Senado y La Libertad Avanza (LLA) aspira a abrochar el dictamen entre hoy y mañana, con el objetivo final de ir al recinto el 26 de diciembre.

Terminada la ronda de hoy, Bullrich afinará la sintonía con los aliados para hacerse de las firmas habilitantes del despacho que le permita a LLA darle la media sanción en el hemiciclo senatorial una semana después.

La ex funcionaria tuvo que rediseñar la hoja de ruta de la iniciativa oficialista el miércoles pasado, en la reunión de Labor de Parlamentaria con los jefes de bloque de cada espacio, tras el retraso en el envío del proyecto por parte del Poder Ejecutivo.

El texto original que ingresó a la Cámara alta se encaminaba a ser modificado a pedido de los bloques considerados como dialoguistas con el gobierno del presidente Javier Milei.

De concretarse la rúbrica de un dictamen de mayoría, Bullrich podría alzarse con una gran victoria en su primera cruzada en el Senado. Será clave el rol que jueguen la UCR y el PRO, aunque había dudas sobre ese apoyo.

La jornada inició a las 9 con la conformación de la Comisión de Trabajo y Previsión, que quedó en manos de Bullrich, tras una fuerte discusión con el titular de la bancada del peronismo, José Mayans.

Constituidas las comisiones, a las 11, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, abrió la ronda de expositores. Allí, afirmó que el proyecto de reforma laboral conserva los derechos “esenciales de los trabajadores” y resaltó que se busca devolver “poder” al “empleador”.

“El proyecto de ley es equilibrado. Fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con un pedido de Sandra Pettovello para que se conservaran los derechos esenciales. Este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, dijo.

Cordero defendió el texto y admitió que “está pensado de manera moderna para las Pymes” y “los trabajadores que quieren ingresar al mundo del trabajo”.

“El trabajo existe en la argentina y es valioso, y cuando no tiene las característica de la legislación debe ser considerado como autónomo”, dijo y siguió: “No hay detrimento al trabajo. El trabajo es un derecho y no se lo puede borrar al trabajador de un plumazo por la litigiosidad”.

Al finalizar Cordero, fue el turno de representantes de la industria, entre ellos, el titular de la UIA, Martín Rapallini, quien aseveró que no habrá empleo formal si no se soluciona “la litigiosidad del mercado laboral” y dijo que el sistema actual fracasó en la generación de empleo.

“Las Pymes que entran en crisis y quiebra por un juicio laboral. Empresas bloqueadas que pierden su capacidad de organizar su producción y sostener la operación cotidiana. El primer mensaje es directo: si no atacamos la litigiosidad, no vamos a destrabar el empleo formal”, dijo Rapallini.

Sobre el epílogo de la extensa, las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) fustigaron contra el texto que avanza en el Senado.

El primero en tomar la palabra fue Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato y secretario general del Sindicato del Seguro, quien dijo que la iniciativa es inconsulta con “la enorme cantidad de empleadores que están esperando una modernización”.

En tanto, Jorge Arguello, de Camioneros, afirmó que la ley “es regresiva”. “No es una reforma, es una flexibilización laboral. No se genera más trabajo quintando más derechos”, argumentó el referente.

El otro triunviro y secretario general de SEIVARA, Cristian Jerónimo, reiteró que la CGT no avaló en ningún momento el proyecto de la reforma laboral y dijo que no le aporta “nada al mundo del trabajo”.

pelea

La senadora Bullrich, fue designada ayer como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hecho que fue cuestionado por José Mayans, líder de la bancada peronista del Senado.

Mayans protagonizó una escena poco usual para los modos de la Cámara alta cuando se sentó en el mesa de la Presidencia de la comisión, al lado de Bullrich, y, a los gritos, se expresó: “Hacen lo que se les canta las pelotas”.

Cruce entre Bullrich y Mayans en el Senado: “Hacen lo que se les canta las pelotas”

 

