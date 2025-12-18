Golpeó a su pareja y casi mata al suegro: preso

Un grave hecho de violencia de género ocurrió en la madrugada de ayer en una vivienda de 26 entre 158 y 159, en Berisso. Tras un llamado de auxilio al 911, personal policial acudió al lugar y entrevistó a una mujer de 34 años, quien denunció haber sido agredida físicamente por su pareja, de 30.

Durante el ataque intervino el padre de la víctima, de 62, quien también resultó herido. El agresor fue aprehendido tras un operativo cerrojo. Si bien en un primer momento las lesiones fueron consideradas leves, horas después el herido comenzó a expulsar sangre y se constató una herida punzocortante en el costado izquierdo, por lo que fue trasladado al hospital, donde permanece estable. Interviene la UFI N°2. El acusado quedó a disposición de la Justicia y esta jornada será indagado.