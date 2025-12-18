Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno

Una mañana que transcurría con normalidad en pleno centro de La Plata se vio abruptamente interrumpida por una escena dramática que generó profunda conmoción. Un automivilista, identificado como Juan Martín Lillia, de 57 años, murió tras descompensarse mientras conducía y terminar impactando contra un puesto de comidas ubicado en Plaza Moreno, a metros de la Municipalidad.

El trágico episodio ocurrió minutos después de las 10, en la intersección de calles 14 y 51. Según informaron fuentes policiales, el conductor del Peugeot 208 perdió el control del vehículo luego de sufrir una descompensación, lo que provocó que el auto se subiera a la plaza y recorriera varios metros fuera de la calzada. El recorrido descontrolado sorprendió a quienes caminaban por la zona y, de manera milagrosa, no se registraron peatones atropellados.

El vehículo terminó su marcha tras chocar contra un árbol y contra parte del puesto “El Pulpito”, que sufrió daños materiales. Lillia fue asistido por personal médico, que inició maniobras de RCP al advertir que estaba sufriendo un infarto. Pese a los esfuerzos, falleció.