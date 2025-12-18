Ajustes de alquileres en enero entre el 4% y 13%

El nuevo año vendrá con una novedad para las actualizaciones de los contratos de alquiler: el Índice de Contratos de Locación (ICL) es menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Son los dos parámetros más utilizados, con actualizaciones cuatrimestrales en su mayoría y el avance del plazo de seis meses para renovar el precio de los alquileres.

El más bajo de todos es el índice bimestral, por IPC, con el 4,86 por ciento. Mientras que el más caro es para la actualización anual del 36,35 por ciento por ICL.

Según los datos a los que accedió este diario mediante el informe del Foro Profesional Inmobiliario y otras fuentes consultadas, los números muestran que el IPC bimestral acumula un 4,86 por ciento, mientras que el IPC trimestral asciende al 7,06 por ciento. En el mismo período, el ICL trimestral se ubicó en 5,84 por ciento, marcando una diferencia que vuelve a poner en discusión qué índice resulta más conveniente según el plazo del contrato.

A cuatro meses, el IPC cuatrimestral alcanza el 9,09 por ciento, frente a un ICL cuatrimestral del 8,22 por ciento. En el análisis semestral, la brecha prácticamente se diluye: el IPC semestral fue del 12,95 por ciento, mientras que el ICL semestral llegó al 12,83 por ciento. A nivel anual, el dato más relevante es el ICL interanual, que se ubica en 36,35 por ciento.

Sin embargo, más allá de los porcentajes, el dato central del cierre de 2025 es que conviven tres tipos de contratos de alquiler. Por un lado, aquellos firmados bajo la ley 27.551, con duración de tres años y ajustes anuales por ICL. Luego, los contratos celebrados bajo el régimen de Casa Propia, que contemplaban ajustes semestrales. Y finalmente, los acuerdos pactados tras la derogación de la ley, a partir del DNU del 29 de diciembre de 2023, que habilitó la libertad contractual entre las partes, tanto en plazos como en periodicidad e índice de actualización.

Los aumentos alcanzarán a los contratos firmados en noviembre de 2023, bajo el esquema de Casa Propia, con ajustes semestrales (para enero ronda el 22 por ciento), y a los celebrados desde diciembre de 2023 en adelante, que mayoritariamente prevén actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales según IPC.

Desde el sector inmobiliario recuerdan que los contratos de Casa Propia representan un porcentaje muy reducido del total, ya que ese régimen estuvo vigente apenas dos meses, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023. En la práctica, el mercado se volcó casi por completo a los contratos con ajustes periódicos por inflación.

Por el momento no se habla de contratos con actualización anual. La experiencia de la antigua ley 27.551 y sus efectos sobre la oferta dejaron una marca profunda. En algunos casos se evalúan ajustes semestrales como una alternativa posible, pero la actualización anual aparece como un escenario lejano y difícil de sostener, tanto para propietarios como para inquilinos.