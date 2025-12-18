Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

La Ciudad |Disminuyen levemente las subas periódicas

Ajustes de alquileres en enero entre el 4% y 13%

Es para los contratos con actualizaciones por IPC e ICL. Los pocos que quedan con suba anual pagarán un 36 por ciento más

Ajustes de alquileres en enero entre el 4% y 13%
18 de Diciembre de 2025 | 04:30
Edición impresa

El nuevo año vendrá con una novedad para las actualizaciones de los contratos de alquiler: el Índice de Contratos de Locación (ICL) es menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Son los dos parámetros más utilizados, con actualizaciones cuatrimestrales en su mayoría y el avance del plazo de seis meses para renovar el precio de los alquileres.

El más bajo de todos es el índice bimestral, por IPC, con el 4,86 por ciento. Mientras que el más caro es para la actualización anual del 36,35 por ciento por ICL.

Según los datos a los que accedió este diario mediante el informe del Foro Profesional Inmobiliario y otras fuentes consultadas, los números muestran que el IPC bimestral acumula un 4,86 por ciento, mientras que el IPC trimestral asciende al 7,06 por ciento. En el mismo período, el ICL trimestral se ubicó en 5,84 por ciento, marcando una diferencia que vuelve a poner en discusión qué índice resulta más conveniente según el plazo del contrato.

A cuatro meses, el IPC cuatrimestral alcanza el 9,09 por ciento, frente a un ICL cuatrimestral del 8,22 por ciento. En el análisis semestral, la brecha prácticamente se diluye: el IPC semestral fue del 12,95 por ciento, mientras que el ICL semestral llegó al 12,83 por ciento. A nivel anual, el dato más relevante es el ICL interanual, que se ubica en 36,35 por ciento.

Sin embargo, más allá de los porcentajes, el dato central del cierre de 2025 es que conviven tres tipos de contratos de alquiler. Por un lado, aquellos firmados bajo la ley 27.551, con duración de tres años y ajustes anuales por ICL. Luego, los contratos celebrados bajo el régimen de Casa Propia, que contemplaban ajustes semestrales. Y finalmente, los acuerdos pactados tras la derogación de la ley, a partir del DNU del 29 de diciembre de 2023, que habilitó la libertad contractual entre las partes, tanto en plazos como en periodicidad e índice de actualización.

Los aumentos alcanzarán a los contratos firmados en noviembre de 2023, bajo el esquema de Casa Propia, con ajustes semestrales (para enero ronda el 22 por ciento), y a los celebrados desde diciembre de 2023 en adelante, que mayoritariamente prevén actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales según IPC.

LE PUEDE INTERESAR

Radiografía de la inflación local: en dos años, el micro dio un salto del 982%

LE PUEDE INTERESAR

Mañana cierra el plazo para inscribir los momos

Desde el sector inmobiliario recuerdan que los contratos de Casa Propia representan un porcentaje muy reducido del total, ya que ese régimen estuvo vigente apenas dos meses, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023. En la práctica, el mercado se volcó casi por completo a los contratos con ajustes periódicos por inflación.

Por el momento no se habla de contratos con actualización anual. La experiencia de la antigua ley 27.551 y sus efectos sobre la oferta dejaron una marca profunda. En algunos casos se evalúan ajustes semestrales como una alternativa posible, pero la actualización anual aparece como un escenario lejano y difícil de sostener, tanto para propietarios como para inquilinos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario

El optimismo de Trump: “¡Lo mejor está por llegar!”

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

Provincia pagará el aguinaldo el 20

Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno

Lula le exige a Europa que firme “ahora” el acuerdo con el Mercosur
Últimas noticias de La Ciudad

Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes

Desarrollan luces LED para optimizar cultivos

Encuentro por el Día de las Personas con Discapacidad

Radiografía de la inflación local: en dos años, el micro dio un salto del 982%
Espectáculos
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar
Nick Reiner, que podría recibir la pena de muerte, compareció ante la Justicia
“Louise Violet” desembarca en los cines con una historia de educación e inspiración
La nueva “Avatar” cumple (aunque poco más)
Cambio de paradigma: a partir de 2029, los Oscar se verán a través de YouTube
Policiales
Golpeó a su pareja y casi mata al suegro: preso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno
Información General
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica
Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó imagen
"Extremadamente contagiosa": la nueva cepa de la "súper gripe" que avanza en Europa y llegará a la Argentina
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
Deportes
Corrupción en San Lorenzo: la contundente decisión de Marcelo Moretti y la imputación de la Justicia
For Ever venció 2 a 1 a Curuzú Cuatia y se quedó con el segundo ascenso a la Primera
Cambio de ruta, horarios y operativo: así será la movilización de micros e hinchas de Estudiantes a San Nicolás
Messi llegó al país para pasar las fiestas en familia tras la gira por India
Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla