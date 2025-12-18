En City Bell, una Feria Artesanal Navideña

City Bell se prepara para una nueva edición de la tradiciona Feria Artesanal Navideña, que abrirá sus puertas en el corazón de la calle Cantilo. El evento, que ya se convirtió en un clásico previo a las fiestas, reunirá a artesanos locales y de distintas regiones, quienes ofrecerán propuestas y productos ideales para regalar esta Navidad.

La feria se realizará desde mañana hasta el martes 23 de diciembre, en el Club Atlético y Fomento City Bell, situado en Diagonal 3 (Jorge Bell) entre 473 y 473 bis, calle Cantilo -un punto neurálgico del centro comercial de la localidad.

Durante los cinco días que estará el paseo, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de más de 60 stands disponibles con productos artesanales elaborados por más de 50 artesanos de la zona y del interior del país. Entre las propuestas se destacan objetos de diseño, textiles, cerámica, madera, bijouterie, arte y otras piezas ideales para regalar en estas fiestas.