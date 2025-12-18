El Gobierno apunta a la AFA por sus balances

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
El Ministerio de Justicia anunció que intimará a la AFA y a la Superliga para den “explicaciones sobre sus balances”, en medio de los avances de la investigación por presunto lavado de dinero que involucran a la entidad mayor del fútbol argentino.
“A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado.
El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga “sobre los que se han pedido explicaciones superan los US$ 111.000.000 y 340.000.000, respectivamente”.Asimismo, indicó que “la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. “La AFA es una asociación sin fines de lucro”, subrayó.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, afirmó la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio.
En tanto, los tres detenidos en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqu’” Tapia, solicitaron ampliar sus indagatorias y prestaron declaración ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona.
Los imputados son Micaela Sánchez, tesorera de la financiera; Ariel Vallejo, chofer; y una tercera mujer que se encontraba junto a ellos al momento del primer operativo, según fuentes judiciales. Sánchez había sido detenida el jueves pasado durante un procedimiento realizado en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, cuando retiraba cajas con documentación y teléfonos celulares.
En paralelo, el juez Armella dispuso la apertura de cajas de seguridad de Sur Finanzas en distintas entidades bancarias, como parte de las medidas destinadas a profundizar la investigación patrimonial.
