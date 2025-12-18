Provincia pagará el aguinaldo el 20

El gobierno provincial confirmó ayer que los empleados de la administración pública cobrarán el medio aguinaldo el sábado 20 de diciembre, mientras que los jubilados del IPS lo harán el lunes 22 de diciembre.

El anuncio sobre el denominado Sueldo Anual Complementario (SAC) se realizó a través de un comunicado oficial en el que se remarcó el cumplimiento del Estado provincial “aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del gobierno nacional”.

En el mismo agregan que “la economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios”.

Y concluye en que el gobernador, Axel Kicillof, “ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y lo seguirá haciendo”.