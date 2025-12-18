Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes

una de las jornadas se desarrolló en la facultad de psicología / el dia

Entre agosto de 2015 y junio de 2016, cuatro jóvenes de entre 16 y 20 años se suicidaron en la Ciudad. Vivían a pocas manzanas de distancia, en la frontera que divide Altos de San Lorenzo y Villa Elvira. La madre de uno de ellos, después de que su hijo se quitara la vida, asistió al consultorio del psiquiatra local, Hernán Alessandria.

Casi una década después de aquel encuentro, el especialista jerarquizado en psicología, dijo a EL DIA: “Hubo una epidemia de suicidios sin ninguna intervención concreta de alguien. Eso me pegó. Era necesario evitar próximas tragedias en grupos de pertenencia. Así fue como comenzamos con la ONG”.

La organización es GlobalPsy, un equipo interdisciplinario que reúne psiquiatras, psicólogos y otros profesionales cuya tarea principal es brindar charlas y herramientas vinculadas a la salud mental. Entre sus labores, se destaca su intervención en diferentes clubes de la Ciudad.

Ante la pregunta cómo, su página web explica: “A través de la investigación, la educación y la acción comunitaria, impulsamos el bienestar integral, promoviendo el acceso al conocimiento y el desarrollo de prácticas basadas en la evidencia para transformar la salud mental”.

No obstante, uno de sus fundadores y referentes, Hernán Alessandria, detalló: “Además de la investigación, damos charlas en diferentes lugares, como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) o clubes, y también, desde el 2017, jornadas de prevención de suicidio adolescente abiertas al público”. Además, añadió: “También ofrecemos un curso de ‘Formación de Formadores en Prevención de Suicidio. Empezamos en 2018 con 50 personas y hoy, tenemos más de 15.000 participantes”.

Desde el 2017, la organización no sólo diserta en la Facultad de Psicología de la UNLP o en la Sociedad Médica Platense, entre otros espacio, sino que asiste a cualquier lugar que los llamen: “Además de clubes, también vamos a escuelas. Generalmente en las charlas, siempre hay docentes y madres que luego se contactan con nosotros”, advirtió el fundador de GlobalPsy.

La asociación trabaja junto a otras organizaciones como el Observatorio de Prevención de Suicidio y Construcción de Resiliencia de la UNLP, por ejemplo. “Se trata de un trabajo en red. Somos parte de un tejido que está en deuda”, sumó.

En cuanto a la forma, Alessandria explicó que trabajan a través de la “psiquiatría positiva”: “Es una corriente que se basa en la fortaleza y virtudes de la comunidad”, indicó.

Es imperante explicar que la organización no recibe dinero por las acciones realizadas.

Clubes de barrio

“Nuestra intención es poder llegar a todos los clubes posibles. Entendemos que, junto a las escuelas y las familias, son focos de incendio”, aseveró Alessandria pero a su vez contó las dificultades para ello: “Nos cuesta llegar a los clubes. El suicidio es un tema tabú. La resistencia suele ser social, no tanto de los clubes, pero igualmente afecta”.

El psicólogo y psiquiatra reveló que desde el comienzo se reunieron con Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones del Gran La Plata. “Necesitábamos que a los dirigentes les caiga la ficha de que había información y de que era necesaria que los clubes la conozcan. Alberto vino a todas las charlas”, expresó Alessandria.

Antecedente

A fines de septiembre de este año, un chico de 18 años que se jugaba al fútbol en un club de Villa Elisa se quitó la vida.

Semanas después, miembros de GlobalPsy recibieron un pedido para da una charla en el club.

“El presidente del club, Leandro Campano, no llegó a nosotros en la primera llamada. Le costó. Tuvo que hacer muchas averiguaciones antes. Y ahí hay un problema”, explicó Alessandria, aunque aclaró: “Se había suicidado el capitán del equipo. Era vital nuestra intervención”.

El profesional contó que hace algunas semanas recibió el llamado de un club de Lisandro Olmos, donde se habían desencadenado varios suicidios.

Finalmente, Alessandria concluyó: “Nosotros no sólo damos charlas de prevención: también de posvención. Esas son las más urgentes porque un suicidio puede desencadenar a otro. Es necesario intervenir inmediatamente y trabajar con los supervivientes, es decir, los familiares que quedan”.