Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

La protesta contra el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei, que liderará hoy la CGT, tendrá el respaldo de numerosas expresiones del peronismo, la izquierda y los grupos piqueteros. El epicentro del reclamo será la histórica Plaza de Mayo. Promete masividad.

Los sectores del PJ vinculados al gobernador bonaerense Axel Kicillof -enfrentado a muerte con la Casa Rosada- tendrán representación en el acto. Lo mismo que delegaciones de los intendentes peronistas del Conurbano. El Frente de Izquierda aportará su presencia y lo mismo hará la llamada Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un sector que junta a movimientos sociales de raíz peronista y también de izquierda.

El Gobierno anunció que aplicará el “protocolo anti piquetes” para impedir cortes a la circulación vehicular. Patricia Bullrich ya no es la ministra de Seguridad pero ha quedado allí Alejandra Monteoliva, su discípula. Misma lógica.

Lo dicho: el Movimiento Derecho al Futuro, espacio político del gobernador Kicillof, tendrá su columna propia como ha sucedido en numerosas protestas contra el Gobierno o las que se dieron en contra la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

Anoche no estaba definido cómo sería el despliegue de las columnas, pero sí se sabía que el peso de la movilización recaerá en los intendentes alineados con el gobernador en la interna peronista, que lo enfrenta a La Cámpora de Máximo Kirchner. Se esperan columnas de distritos como La Matanza, Berisso, San Martín o Morón, solo por mencionar algunos de los enrolados en el kicillofismo.

Por el lado de La Cámpora, la convocatoria a marchar se basaba ayer en el repudio al ataque vandálico que denunció el triunviro cegetista, Cristian Jerónimo, en la sede del sindicato del vidrio. Fue la secretaria de la organización, Lucía Cámpora, quien llamó a manifestarse hoy.

“Nuestra solidaridad con los compañeros del Sindicato de Empleados del Vidrio y con su secretario general y triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, por los ataques sufridos en la sede de su gremio a pocos días de una movilización contra la reforma laboral de Milei y el FMI. El jueves todos a la calle”, escribió la joven Cámpora en su cuenta de la red social X.

Además de acompañar la marcha de la CGT, la izquierda ha hecho un pedido de paro general, algo que la central obrera no profundizó. Tendrán una columna propia las agrupaciones que integran el Frente de Izquierda. Los gremios del denominado “sindicalismo combativo” se concentrarán en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio, diferenciados de los sindicatos peronistas.

Los grupos piqueteros y de movimientos sociales de la UTEP aportarán sus militantes a Plaza de Mayo. Lo mismo que el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y demás sellos que antes eran denominados piqueteros. Patria Grande, la agrupación política que tiene a Juan Grabois como referente, se movilizará también.

Por fuera de la CGT, el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que integra la CTA Autónoma, se plegará a la marcha y hará también un paro por 24 horas y anunció además un paro nacional para la misma jornada.

Se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debatía en el Senado.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT) confirmaron su adherencia a la movilización “en defensa de los derechos laborales y de la salud pública”.

La concentración será a las 15 en Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, para marchar desde allí a Plaza de Mayo no sólo en rechazo a la reforma laboral sino al Presupuesto 2026, debido a que no incluye las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, sostuvo que el proyecto tiene un objetivo “regresivo y contrario” con respecto a los derechos de los trabajadores, del mismo modo que Hugo Yasky, de la CTA-T, indicó que los cambios que se plantean “en casi 30 países del mundo persiguen “mejorar” las condiciones laborales, “regular a las compañías de plataformas”, “otorgar nuevas licencias”, “reducir la jornada de labor” y “garantizar” igualdad de género.

“Ninguna plantea volver al pasado como propone el gobierno nacional”, sentenció.

También se plegará el Sindicato de Trabajadores Viales, que afirmó que esta iniciativa “implica un retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores”.

“Rechazamos cualquier iniciativa que precarice el empleo, debilite la protección laboral y afecte la dignidad del trabajo”, definió el gremio en un comunicado.

Finalmente, el exsecretario general de la CGT y referente histórico del sindicalismo Antonio Caló respaldó la movilización y lanzó fuertes críticas a la gestión del presidente Javier Milei.

El Gobierno anunció que aplicará el “protocolo anti piquetes” para impedir cortes