Desarrollan luces LED para optimizar cultivos

Producir más alimentos sin expandir la frontera agrícola ni dañar el medio ambiente fue el objetivo inicial con el que un equipo de científicos de la Universidad Nacional de La Plata desarrolló, junto al Laboratorio de Acústica y Luminoteca de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense (LAL-CIC), iluminadores LED de bajo costo capaces de mejorar el crecimiento y la sanidad de cultivos frutihortículas. Además, optimiza el consumo energético.
En un contexto donde la agricultura tradicional se expande sobre ecosistemas claves como bosques y humedales, además del desgaste en el suelo, la iluminación artificial cumple un rol fundamental.
Así es como los investigadores de la Ciudad lograron diseñar luminarias LED con espectros de luz adaptados a cada cultivo, obteniendo plantas más sanas y eficientes desde sus primeras etapas de desarrollo.
El desarrollo genera un antes y un después en el cordón frutihortícola de la Ciudad: crea un sistema accesible, eficiente y replicable, capaz de mejorar la calidad de los cultivos sin elevar los costos.
El proyecto presentó antecedentes exitosos. En principio, estimuló la floración de soja y, con la nueva iluminación, los resultados fueron contundentes: mayor verdor, más peso seco y mejor crecimiento,
También se trabajó sobre cultivos hortícolas locales, como tomate y pimiento. El resultado fue que, pese a usar menos energía, las plantas se mantuvieron saludables, más compactas y aptas para comercialización y trasplante.
Asimismo, la línea de trabajo se inscribe en el concepto de “horticultura dinámica”, una estrategia que plantea adaptar la iluminación a las necesidades específicas de cada especie vegetal.
