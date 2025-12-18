Mañana cierra el plazo para inscribir los momos

La cuenta regresiva ya empezó y en la Ciudad nadie quiere quedarse afuera de una de sus tradiciones más queridas. La Municipalidad recordó que mañana es la fecha límite para inscribir los muñecos de fin de año que formarán parte de la clásica quema del 31 de diciembre y 1º de enero, un ritual que siempre vuelve a reunir a vecinos, amigos y familias en distintos barrios de la Ciudad.

Como cada año, el trámite es sencillo pero obligatorio. Los responsables de cada muñeco deberán completar un formulario con sus datos personales, el DNI del referente, un boceto del momo, el nombre de fantasía elegido, la ubicación donde se levantará la estructura y un mail de contacto. Todo, claro, para que la celebración mantenga su espíritu festivo sin descuidar la seguridad.

Después de la inscripción llegará una instancia clave: el lunes 22 de diciembre al mediodía, los responsables deberán participar de una capacitación en el Centro de Operaciones Municipal (COM). Allí se repasarán las pautas básicas para el armado y la quema, con el objetivo de que la noche del 31 transcurra sin sobresaltos.

En cuanto a las dimensiones, la normativa es clara. Los momos no podrán superar los seis metros de alto, ni exceder los tres metros de ancho y de largo. Además, el lugar elegido deberá contar con un sector de seguridad equivalente a tres veces la altura del muñeco, para evitar riesgos durante la quema.

También hay zonas donde directamente no se puede instalar ningún muñeco: debajo de cables o árboles, cerca de bocas de gas o estaciones de servicio, o sobre terrenos donde haya cañerías de conducción de fluidos combustibles. Son restricciones conocidas, pero que se vuelven fundamentales cuando el fuego es protagonista.

Otro punto importante es la autorización oficial. Según lo establece la normativa vigente, será imprescindible contar con el aval de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia. Ese permiso se otorgará el martes 30 de diciembre, una vez que el personal municipal realice las inspecciones correspondientes y confirme que todo está en regla.

LIMPIEZA

Y cuando las llamas se apaguen y el año nuevo ya esté en marcha, habrá una última tarea por cumplir. Los organizadores deberán encargarse de la limpieza del espacio público utilizado, entre las 3 y las 6 de la madrugada del jueves 1° de enero de 2026, para que la ciudad amanezca ordenada después de una noche de festejos.

Con ese contexto de normas por cumplir y espíritu festivo, La Plata se prepara una vez más para despedir el año a pura creatividad, fuego y tradición, con uno de los emblemas de la Ciudad, capital de los muñecos de fin de año.