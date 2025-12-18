Mañana cierra el plazo para inscribir los momos

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Cambio de ruta, horarios y operativo: así será la movilización de micros e hinchas de Estudiantes a San Nicolás
Los no docentes convocaron a un paro y movilización para mañana en defensa de la Universidad Pública
El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que expliquen sus balances superiores a los US$ 450 millones
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
Impactante: la secuencia completa en los videos del trágico accidente de Plaza Moreno
La odisea de una influencer platense en el Caribe: un virus de un hotel y el riesgo de su mamá con cáncer
Estaciones de servicio cerrarán en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible
VIDEO. Zaniratto, tras ser oficializado como DT en Gimnasia: su estilo, refuerzos y la pretemporada
Qué pasará con los dólares “cara chica”: la postura del Banco Central y el alcance de la medida
Detienen a un hombre en Berisso por golpear a su pareja y su suegro
Miramar: encontraron el cuerpo de la mujer que desapareció hace dos semanas
"Extremadamente contagiosa": la nueva cepa de la "súper gripe" que avanza en Europa y llegará a la Argentina
Internaron a Zaira Nara y se conoció cuál es su estado de salud: "A veces el cuerpo pide parar"
Messi llegó al país para pasar las fiestas en familia tras la gira por India
"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara: “Los falsos se devoran entre sí”
PSG campeón: el conjunto francés se impuso en los penales ante Flamengo y ganó la Intercontinental
Barros Schelotto, entre la final ante Estudiantes y su amor por Gimnasia: "Lo vivo como un clásico"
Wos cierra Noches Capitales 2025: cómo y dónde comprar entradas
The Rolling Stones suspenden la gira por problemas de salud de Keith Richards: “No pueden salir”
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Acoso laboral y acuerdo millonario: detalles de la demanda contra el marido de Maru Botana
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Uno de los pasos del ritual platense para despedir el año incluye anotar las figuras y cumplir distintas medidas de seguridad
La cuenta regresiva ya empezó y en la Ciudad nadie quiere quedarse afuera de una de sus tradiciones más queridas. La Municipalidad recordó que mañana es la fecha límite para inscribir los muñecos de fin de año que formarán parte de la clásica quema del 31 de diciembre y 1º de enero, un ritual que siempre vuelve a reunir a vecinos, amigos y familias en distintos barrios de la Ciudad.
Como cada año, el trámite es sencillo pero obligatorio. Los responsables de cada muñeco deberán completar un formulario con sus datos personales, el DNI del referente, un boceto del momo, el nombre de fantasía elegido, la ubicación donde se levantará la estructura y un mail de contacto. Todo, claro, para que la celebración mantenga su espíritu festivo sin descuidar la seguridad.
Después de la inscripción llegará una instancia clave: el lunes 22 de diciembre al mediodía, los responsables deberán participar de una capacitación en el Centro de Operaciones Municipal (COM). Allí se repasarán las pautas básicas para el armado y la quema, con el objetivo de que la noche del 31 transcurra sin sobresaltos.
En cuanto a las dimensiones, la normativa es clara. Los momos no podrán superar los seis metros de alto, ni exceder los tres metros de ancho y de largo. Además, el lugar elegido deberá contar con un sector de seguridad equivalente a tres veces la altura del muñeco, para evitar riesgos durante la quema.
También hay zonas donde directamente no se puede instalar ningún muñeco: debajo de cables o árboles, cerca de bocas de gas o estaciones de servicio, o sobre terrenos donde haya cañerías de conducción de fluidos combustibles. Son restricciones conocidas, pero que se vuelven fundamentales cuando el fuego es protagonista.
Otro punto importante es la autorización oficial. Según lo establece la normativa vigente, será imprescindible contar con el aval de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia. Ese permiso se otorgará el martes 30 de diciembre, una vez que el personal municipal realice las inspecciones correspondientes y confirme que todo está en regla.
LE PUEDE INTERESAR
Paro y movilización de los nodocentes de la UNLP
Y cuando las llamas se apaguen y el año nuevo ya esté en marcha, habrá una última tarea por cumplir. Los organizadores deberán encargarse de la limpieza del espacio público utilizado, entre las 3 y las 6 de la madrugada del jueves 1° de enero de 2026, para que la ciudad amanezca ordenada después de una noche de festejos.
Con ese contexto de normas por cumplir y espíritu festivo, La Plata se prepara una vez más para despedir el año a pura creatividad, fuego y tradición, con uno de los emblemas de la Ciudad, capital de los muñecos de fin de año.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí