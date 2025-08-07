Impulsan baja de tasas locales

El presidente de la UCR La Plata y candidato a diputado de Somos, Pablo Nicoletti, anunció ayer la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante local para la baja de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene que abonan los comercios, debido a la “caída de las ventas y aumento de las tarifas, que dejan a las pymes al borde del cierre”.

El peronismo también presentó una iniciativa para beneficios impositivos. La concejal de Unión por la Patria Ona Parrilli impulsa un proyecto de ordenanza para eximir el 50 por ciento de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) a los frentistas que compren su primera casa.