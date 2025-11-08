Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Política y Economía |Enfoque

La relación Milei-Macri, entre la alianza frustrada, la desconfianza permanente y alternativas en danza

La relación Milei-Macri, entre la alianza frustrada, la desconfianza permanente y alternativas en danza

Javier Milei y Mauricio Macri, una relación zigzagueante / web

Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

8 de Noviembre de 2025 | 01:52
Edición impresa

La reciente reconfiguración del gabinete nacional, que aún no se completa, dejó como uno de sus saldos la certeza de que el presidente Javier Milei le sigue escapando a la idea de formar una coalición de gobierno con quien aparece como su aliado más natural: el PRO de Mauricio Macri.

En todo caso, podría darse una alianza parlamentaria entre amarillos y violetas que estará siempre signada por la relación personal y política entre los dos líderes. Un vínculo, nunca fácil, que acaba de esmerilarse un poco más luego de la ya célebre cena en la que Macri se enteró de que Guillermo Francos, quien oficiaba de puente entre él y Milei, dejaba la jefatura de Gabinete e iba ser reemplazado por Manuel Adorni.

Macri cuestionó a Adorni -aún lo hace- pero no desde lo personal sino por sus quilates políticos, entendiendo que la nueva etapa del Gobierno tiene que estar marcada por la necesidad de articular consensos para sacar reformas estructurales pendientes y que el ex vocero no tiene, según esa visión, la suficiente dimensión para cargarse al hombro esa tarea.

Pero la verdad es que, como analiza el politólogo Andrés Malamud, Macri “se apuró” en blanquear su desencuentro con Milei en este punto en un posteo crítico que subió apenas dejó Olivos aquella noche de polémica. “Hizo el análisis de que cerraron totalmente el Gobierno y al otro día tuvo que sacar otro tuit reconociendo el mérito de Santilli y el significado que eso tenía para la apertura y la negociación”, explica Malamud.

En efecto, la designación de Diego Santilli en el ministerio del Interior, con la misión específica de negociar con gobernadores y legisladores, le aporta el peso político a esa faena que no tiene Adorni y viene a responder el reclamo del ingeniero de poner, digamos, un político profesional y de perfil dialoguista para construir puentes.

Por supuesto que no debe leerse el arribo de Santilli como una concesión al PRO. Aunque formalmente no se fue de ese partido, el “Colorado” hace rato cambió de jefe: ahora es el actual Presidente, claro, y la primera terminal antes de él es uno de los coroneles violetas. En rigor, coronela: Karina Milei.

LE PUEDE INTERESAR

Revelan que el contador de los Kirchner prefirió quedar preso

LE PUEDE INTERESAR

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina

Macri admite que la relación personal con Milei es buena y hasta de afecto. También, que está de acuerdo con el rumbo general del Gobierno. Sobre todo en materia macroeconómica y en el plano geopolítico, aunque el ingeniero, dicen los que lo conocen, cuidaría un poco más la relación con China, ese gigante comercial que compra productos primarios argentinos.

EL NO LUGAR DEL PRO

El gran tema que atraviesa la relación entre Milei y Macri, quien siente que es un poco artífice de la llegada del libertario por aquella alianza coyuntural anterior al balotaje de 2023, es el no lugar en el que quedó el líder del PRO desde entonces y que se ha profundizado luego del triunfo electoral libertario en casi todo el país en octubre pasado.

Es que Macri no es opositor, pero tampoco es oficialista. Tiene un bloque de diputados que de a poco está siendo cooptado por el espacio violeta, con el episodio de la fuga de los siete legisladores bullrichistas como ejemplo más reciente y brutal. Como escribió Fernando Coradazzi en este diario hace pocos días, Macri se siente incómodo en el lugar en que lo ha dejado Milei. En especial luego del triunfo electoral y proyectando cómo quedará conformado el Congreso desde diciembre, donde los violetas, si Santilli hace sus buenos oficios, serán un poco menos dependientes de las manos alzadas del PRO. Paradojas.

LA IDEA DE MILEI

Milei nunca renunció a la idea inicial, intelectualmente inspirada por el asesor Santiago Caputo, de ocupar en soledad el liderazgo del espectro de centro derecha y derecha de Argentina. No hay lugar para dos líderes de ideas liberales, aún con las ínfulas en descenso que pueda presentar Mauricio desde su rol de ex mandatario/consejero.

En este sentido, el Presidente parece haber moderado su pretensión inicial de aniquilar por completo al partido amarillo lo más rápido posible cuando aceptó la reciente alianza electoral con el PRO. Que, en rigor, resultó casi humillante para el macrismo, que aceptó lugares satelitales en las listas y renunciar a que el nombre del partido aparezca en las boletas.

Macri explica a los suyos que esa fue una decisión coyuntural adecuada y que ahora viene la reconstrucción del espacio que alguna vez gobernó la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal al mismo tiempo. Pero está claro que no podrá solo porque La Libertad Avanza no dejará de cultivar su perfil de “pac-man” político y seguirá apuntando a comerse figuras amarillas.

NUEVA ALIANZA

Fuentes que lo frecuentan comentan que Mauricio estaría pensando en explorar una suerte de nueva alianza al estilo de lo que fue Juntos por el Cambio -y antes de eso Cambiemos- con el PRO como columna vertebral. Imaginaría poder enhebrar acuerdos con cierto sector del radicalismo, el espacio de Provincias Unidas (fiasco electoral en octubre pasado pero donde está como operador su viejo amigo Juan Schiaretti, ahora diputado electo) y algunas figuras de partidos provinciales afines ideológicamente con un centrismo moderado.

Conformar, digamos, una suerte de masa crítica que apoyaría al gobierno libertario en el Congreso con ciertas reformas pero manteniendo una identidad conjunta desvinculada del color violeta. De paso, crear una suerte de tentación o esperanza a futuro para desalentar más “garrochazos” de los propios a las huestes libertarias.

Tendrá enfrente a un oficialismo que, se cae de maduro, pretenderá crecer en volumen político y, si las cosas económicas más o menos le salen bien, enfilará hacia búsqueda de la reelección presidencial. Momento en que Mauricio, que acaso en un exceso verbal adelantó que pretende que el PRO tenga candidato propio en 2027, deberá tomar otro tipo de definiciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde

Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Por fin un fin de semana en paz para el dólar tras el cierre del viernes: ¿a cuánto cotiza?

Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido

Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi

VIDEO.- Colapinto, con bronca por el choque y abandono en la sprint: "Ojalá puedan arreglar el auto, hay bastante daño"

¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata

La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
+ Leidas

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: Franja Morada retuvo 9 facultades pero en Psicología ganó el peronismo

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Juan Sebastián Verón volvió a cruzar a la AFA

El Pincha sin margen de error para acceder a copas

Primeros movimientos en el mercado de Estudiantes
Últimas noticias de Política y Economía

Milei en Bolivia participa de la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira

El nuevo triunvirato de la CGT busca "unidad" y establecer una agenda sobre la reforma laboral del Gobierno

Inundaciones en el interior bonaerense: visita de Bulrrich en 9 de Julio

Por fin un fin de semana en paz para el dólar tras el cierre del viernes: ¿a cuánto cotiza?
Policiales
Macabro hallazgo en La Plata tras encontrar muerto a un hombre en una casa: "Había olor nauseabundo"
Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo en La Plata
“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país
Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”
Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria
Agatha Christie llega a Netflix: cuándo y con qué novela
Información General
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Deportes
VIDEO.- Colapinto, con bronca por el choque y abandono en la sprint: "Ojalá puedan arreglar el auto, hay bastante daño"
Gimnasia: el plantel levantó el entrenamiento en Abasto y se agrava el conflicto por los salarios
La agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla