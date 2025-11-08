Rusherking rompió el silencio sobre su separación de Ángela Torres: “No me contestó y ...”

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida
El cantante santiagueño respondió a las declaraciones de su ex, quien lo había calificado de “tacaño"
Después de semanas de rumores y versiones cruzadas, Rusherking decidió hablar públicamente sobre su separación de Ángela Torres. En una entrevista con el programa Sálvese Quien Pueda (América), el cantante santiagueño dio su versión del conflicto y reaccionó a las declaraciones de su ex pareja, quien lo había acusado de ser “tacaño”.
“Lo que dijo me shockeó bastante porque, en ese sentido, soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o las cosas que pasaron, menos en público”, comenzó diciendo el artista, visiblemente molesto por la exposición del tema.
Rusherking admitió que se sintió en la necesidad de defenderse, aunque prefirió no responder de inmediato. “Obviamente me veía en la situación de tener que defenderme. No me defendí de la mejor forma, me hubiese gustado hablar más sobre eso, pero mi equipo me dijo que no valía la pena defenderse de algo que no soy”, explicó.
Con tono más reflexivo, agregó: “Si hay algo de lo que estoy seguro es de que siempre que estoy de novio, doy lo mejor de mí. No soy una persona rata, no soy alguien que está escatimando, y la gente que me conoce lo sabe”.
El músico también se refirió al malestar que le generó la actitud de Ángela Torres después de sus declaraciones. “Soy bastante transparente, así que no tengo que defenderme sobre eso. No me cabió que después no se hiciera cargo de lo que había dicho”, lanzó sin vueltas.
Por último, reveló que intentó comunicarse con la actriz para aclarar la situación, pero no obtuvo respuesta: “Le escribí, le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué dijo lo que dijo, y no me contestó”.
Con esta declaración, Rusherking cerró el capítulo mediático de su ruptura, dejando en claro que las palabras de su ex lo sorprendieron y lo lastimaron, pero que prefiere enfocarse en su carrera musical, que atraviesa un momento de crecimiento tras el éxito de su último álbum.
