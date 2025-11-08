La fuerte decisión de Lourdes de Bandana tras la detención de su ex

Lourdes de Bandana reveló que está volviendo a vincularse con su familia, confirmó su reconciliación con Lissa Vera y también señaló que está haciendo terapia luego de la complicada situación que atravesó en el último tiempo.

Si bien prefirió no dar muchos detalles sobre su actualidad, brindó una breve nota con Desayuno Americano, por la pantalla de América Tv, y contó que después de tanto tiempo logró acercarse a su mamá, que fue quien denunció su desaparición a fines de octubre.

La conmovedora decisión de Lourdes de Bandana en torno a su vida personal

“Estoy recomponiendo el vínculo con mi familia. También agradezco mucho a la gente, muchísimo. Hay muchas personas que están pasando por cosas muy feas. Por favor, presten atención: la familia, los amigos, todos… como hicieron conmigo”, indicó Lourdes de Bandana.

Luego, la cantante también quiso aclarar que está haciendo terapia: “Yo no estoy lista para hablar, realmente, de algo que es muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia, para la gente que se preocupa y me dice: ‘¡Desagradecida! ¡Empezá terapia, loca!’”.

Y sumó: “Hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, esta tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento”.

El exnovio de Lourdes de Bandana fue procesado con prisión preventiva

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, fue procesado con prisión preventiva por el juez Diego Slupsky. El empresario fue imputado por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Tras la decisión de la Justicia, seguirá arrestado con un embargo de $15 millones. “A tal fin intímese al procesado a que, en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes”, informa el documento judicial.

Hace unos días, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires había rechazado su excarcelación. El juez consideró que existen riesgos procesales de fuga, especialmente por los antecedentes penales del acusado.