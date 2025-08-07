Cierran las secretarías de industria y la de pymes

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la salida de dos funcionarios de su equipo de trabajo, y el cierre de dos áreas sensibles. Se trata de Esteban Marzorati, secretario de Industria y Comercio, y de Marcos Ayerra, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa.

“Enorme agradecimiento a estos dos gigantes profesionales y personas, Marcos Ayerra y @emarzoratiok! Los vamos a extrañar!!“, posteó el Caputo en su cuenta de X.

Las funciones de ambas secretarías de Industria y Comercio, y de Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento pasarán a ser absorbidas por la secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, liderada por Pablo Lavigne, de acuerdo a fuentes oficiales.

Referentes del sector pyme expresaron su inquietud tras la salida de Pablo Ayerra de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, en medio de un escenario marcado por la caída de la actividad, la falta de crédito y la presión sobre los costos. Si bien valoraron la designación de Ignacio Lavigne en su reemplazo, advirtieron que “la problemática pyme será una más de sus preocupaciones”, y consideraron que se trata de “una pérdida” en términos de representación ante el Gobierno.

“Con Ayerra se va el único interlocutor que teníamos”, dijeron.