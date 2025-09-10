La inflación de agosto fue del 1,9 % y acumula 33,6 % en los últimos 12 meses
La Casa Blanca niega que Trump haya escrito un mensaje de cumpleaños al fallecido traficante sexual Epstein
La Casa Blanca negó la autenticidad de una supuesta carta escrita al pedófilo convicto Jeffrey Epstein por el presidente estadounidense Donald Trump. Con un dibujo de un cuerpo femenino, la carta fue publicada el lunes por la noche por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de una serie de documentos relacionados con el caso de Epstein, quien dirigió una red de tráfico sexual infantil antes de morir en prisión en 2019, declarado oficialmente como suicidio.
La carta, supuestamente de Trump, formaba parte de un supuesto “libro de cumpleaños” que Epstein recibió en 2003, que también contenía una agenda con los nombres de celebridades, políticos y miembros de la realeza de todo el mundo. “Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en redes sociales.
La publicación del documento se produce en un momento en que Trump enfrenta la presión no solo de los demócratas, sino también de sus propios partidarios, quienes exigen mayor transparencia en el caso Epstein. El documento fue publicado por el comité liderado por los republicanos apenas horas después de que los herederos de Epstein entregaran los documentos. “El equipo legal del presidente Trump continuará litigando agresivamente”, declaró Leavitt.
Se refería a un artículo publicado por The Wall Street Journal (WSJ) que dio a conocer por primera vez la supuesta entrada de Trump en el llamado “libro de cumpleaños”. En julio, el WSJ informó que entre las cartas manuscritas que Epstein recibió por su 50º cumpleaños en 2003 había una con la firma de Trump.
El presidente calificó el informe de noticia falsa, reiterando su negación de cualquier vínculo con Epstein, y ha presentado demandas contra el magnate de los medios Rupert Murdoch, News Corp, Dow Jones y dos periodistas del WSJ. Darrell West, investigador principal de la Brookings Institution, declaró a Xinhua: “Los partidarios de Trump desconfían mucho del establishment y probablemente querrán más información de la que se ha publicado hasta ahora. Quieren seguir el rastro del dinero y ver cómo se manejó y qué papel desempeñaron diversas personas en facilitar la mala conducta”.
“Esta situación sigue recibiendo mucha atención mediática y probablemente no desaparecerá hasta que se respondan todas las preguntas”, declaró West. Clay Ramsay, investigador principal del Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Universidad de Maryland, declaró a Xinhua que el caso Epstein impactará la agenda de Trump.
“El escándalo de Epstein llega a personas que no siguen la política en absoluto. Tiene un atractivo duradero… Sus víctimas apenas han contactado y se han unido. Hay al menos 20 víctimas que ahora están en público”, añadió Ramsay. Durante su campaña presidencial de 2024, Trump se comprometió a publicar documentos relacionados con Epstein si era reelegido. Sin embargo, a principios de julio, el Departamento de Justicia y el FBI emitieron un memorando conjunto en el que se declara que no existe una “lista de clientes” incriminatoria y que “no sería apropiada ni justificada ninguna divulgación adicional”.
