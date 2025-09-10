Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

El Mundo

La Casa Blanca niega que Trump haya escrito un mensaje de cumpleaños al fallecido traficante sexual Epstein

La Casa Blanca niega que Trump haya escrito un mensaje de cumpleaños al fallecido traficante sexual Epstein
10 de Septiembre de 2025 | 15:55

Escuchar esta nota

La Casa Blanca negó la autenticidad de una supuesta carta escrita al pedófilo convicto Jeffrey Epstein por el presidente estadounidense Donald Trump. Con un dibujo de un cuerpo femenino, la carta fue publicada el lunes por la noche por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de una serie de documentos relacionados con el caso de Epstein, quien dirigió una red de tráfico sexual infantil antes de morir en prisión en 2019, declarado oficialmente como suicidio.

La carta, supuestamente de Trump, formaba parte de un supuesto “libro de cumpleaños” que Epstein recibió en 2003, que también contenía una agenda con los nombres de celebridades, políticos y miembros de la realeza de todo el mundo. “Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en redes sociales.

La publicación del documento se produce en un momento en que Trump enfrenta la presión no solo de los demócratas, sino también de sus propios partidarios, quienes exigen mayor transparencia en el caso Epstein. El documento fue publicado por el comité liderado por los republicanos apenas horas después de que los herederos de Epstein entregaran los documentos. “El equipo legal del presidente Trump continuará litigando agresivamente”, declaró Leavitt.

Se refería a un artículo publicado por The Wall Street Journal (WSJ) que dio a conocer por primera vez la supuesta entrada de Trump en el llamado “libro de cumpleaños”. En julio, el WSJ informó que entre las cartas manuscritas que Epstein recibió por su 50º cumpleaños en 2003 había una con la firma de Trump.

El presidente calificó el informe de noticia falsa, reiterando su negación de cualquier vínculo con Epstein, y ha presentado demandas contra el magnate de los medios Rupert Murdoch, News Corp, Dow Jones y dos periodistas del WSJ. Darrell West, investigador principal de la Brookings Institution, declaró a Xinhua: “Los partidarios de Trump desconfían mucho del establishment y probablemente querrán más información de la que se ha publicado hasta ahora. Quieren seguir el rastro del dinero y ver cómo se manejó y qué papel desempeñaron diversas personas en facilitar la mala conducta”.

“Esta situación sigue recibiendo mucha atención mediática y probablemente no desaparecerá hasta que se respondan todas las preguntas”, declaró West. Clay Ramsay, investigador principal del Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Universidad de Maryland, declaró a Xinhua que el caso Epstein impactará la agenda de Trump.

“El escándalo de Epstein llega a personas que no siguen la política en absoluto. Tiene un atractivo duradero… Sus víctimas apenas han contactado y se han unido. Hay al menos 20 víctimas que ahora están en público”, añadió Ramsay. Durante su campaña presidencial de 2024, Trump se comprometió a publicar documentos relacionados con Epstein si era reelegido. Sin embargo, a principios de julio, el Departamento de Justicia y el FBI emitieron un memorando conjunto en el que se declara que no existe una “lista de clientes” incriminatoria y que “no sería apropiada ni justificada ninguna divulgación adicional”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?

Alerta en Gimnasia: se desgarró Maxi Zalazar y es una variante menos

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

“El escándalo del año”: quién es el nuevo novio de Eva Anderson que hará explotar todo

UNLP: no habrá clases en colegios y facultades

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
+ Leidas

Milei ordenó el primer cambio en el Gabinete tras la derrota electoral del domingo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

La Boleta Única Papel debuta en la Provincia en octubre: qué es y el paso a paso para votar

Odisea en la entrada de un colegio del centro de La Plata: padres alertan por ola de robos con inhibidores de alarma

ANMAT prohibió la venta de una marca de queso, un suplemento dietario y productos de uso médico

Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica

Estudiantes, sin Meza, ¿apuesta por una defensa con cinco?
Últimas noticias de El Mundo

Video sensible | Le dispararon en el cuello al activista trumpista Charlie Kirk en una charla en Utah, Estados Unidos

Al menos 9 muertos y 118 heridos en el balance inicial de los ataques aéreos israelíes en Yemen

Máxima tensión: Polonia derribó drones rusos con ayuda de la OTAN

Israel bombardeó Qatar: para atacar a líderes de Hamás
Deportes
Argentina perderá el liderazgo en el ranking FIFA después de la derrota ante Ecuador
La Selección y un tropezón en Guayaquil
“El partido fue otro después de la expulsión”
Mastantuono fue el dueño de la número 10
Otamendi se despidió de las Eliminatorias con una expulsión
Información General
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
Abebe Bikila, el héroe descalzo de Roma 1960: la hazaña que cambió la historia del maratón olímpico
Incertidumbre económica y "sin privilegios": la realidad que atraviesan los jubilados judiciales
Cuenca del salado: advierten que la situación es crítica
Bariloche: clases suspendidas por las nevadas
Policiales
VIDEO. Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en el Camino General Belgrano
VIDEO.- Máxima tensión: se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza
Un informe reveló que en el Gran La Plata, el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en 2024
Tensión en La Plata: un caballo se descontroló, murió al chocar contra un árbol e hizo volar al jinete unos 20 metros
Otra vez fuego en un descampado de San Carlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla